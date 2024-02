Osservatorio Signorvino: nel 2023, Franciacorta, Amarone e Champagne “campioni” di vendite

Franciacorta (10%), Amarone della Valpolicella (9%) e Champagne (8%) guidano, sul podio, la “top 10” delle vendite a valore, Prosecco (14%), Valpolicella Ripasso (7%) e ancora Franciacorta (6%) primeggiano, invece, nella classifica dei migliori 10 vini per vendite a volume: la doppia vista, evidenzia come alcune etichette, anno dopo anno, continuino a recitare un ruolo da protagonista nelle preferenze d’acquisto, e come, in particolare, bollicine e rossi siano i driver principali. Parola dell’Osservatorio Signorvino che, analizzando i vini più venduti nel 2023, fotografa le abitudini di consumo degli appassionati nei vari settori esaminati (retail, ristorazione ed e-commerce), nei suoi 36 punti vendita (8 in più sul 2022, di cui 2 all’estero, Praga e Parigi, entrambi aperti a dicembre 2023) e dal sito di e-commerce, punto di riferimento nel mercato enoico. E che, nel complesso, hanno registrato un giro d’affari di 83 milioni (di cui 1,5 milioni derivante dalla vendita online) grazie a più di 2 milioni di bottiglie vendute (+15% retail, +8% online). In particolare, la “Grande Cantina Italiana” ha messo a segno una percentuale pari a +20% di vendite online, +25% di vendite in enoteca, +44% O2O (On-Line-To-OffLine, cioè la possibilità di acquistare in negozio e farsi recapitare l’ordine a casa o viceversa). E per il 2024, Signorvino prevede di aumentare il proprio giro di affari fino ad arrivare ad un fatturato di 86 milioni.

Scorrendo la “top 10” delle vendite a valore, ai piedi del podio troviamo ancora la Valpolicella, con il Ripasso (5%), seguito di nuovo dalle bollicine e dai grandi rossi, con Prosecco (5%) e Brunello di Montalcino (4%) e Barolo (4%), quindi il Lugana (3%), l’unico bianco nella classifica chiusa da Trento Doc (3%) e Primitivo (3%). Nella “top 10” a volume, ai piedi del podio ci sono, invece, Primitivo (5%) e Lugana (5%), seguiti da Amarone (4%) e Valpolicella (3%), quindi dal Prosecco Valdobbiadene (3%) e Chianti Classico (3%) e, infine, dal Nebbiolo (3%).

Due milioni sono le persone servite con uno scontrino medio che oscilla tra i 14 e 19,9 euro, e con un prezzo medio di 16,86 euro (13,39 euro è invece il prezzo online). Interessante il trend di vendita che vede un boom di richieste relative a Champagne e bollicine, mentre si posizionano tra i vini più cercati online l’Amarone (quinto vino più venduto) seguito dal Prosecco e dal Barolo.

Ristorazione, enoteca, e-commerce: grazie a questi canali Signorvino ha stabilito un rapporto sempre più significativo con i clienti, che apprezzano la proposta dell’insegna nella sua interezza e su più canali, come conferma il dato di iscrizione al programma di Loyalty (+65% sul 2022). “Siamo preparati per un anno nuovo ricco di eventi, approfondimenti e storie. Racconteremo numerose storie, ispirandoci alle preferenze dei nostri clienti e resteremo fedeli al nostro scopo: diffondere la conoscenza sulle eccellenze vinicole italiane, dando visibilità sia ai grandi nomi che alle piccole realtà innovative”, spiega Federico Veronesi, proprietario di Signorvino insieme alla sua famiglia, la Grande Cantina Italiana del Gruppo Oniverse nata nel 2012 da un’idea di Sandro Veronesi, con oltre 2.000 etichette rappresentative dei territori italiani a maggior vocazione vinicola, grandi nomi e piccolissime aziende spesso introvabili, nei punti più iconici e centrali delle principali città italiane.

“Il 2023 è stato un anno di importanti traguardi sia in Italia e, per la prima volta, anche all’estero - conclude Luca Pizzighella, general manager Signorvino - con il nostro Osservatorio vogliamo anticipare delle tendenze, ma anche puntare su certe Denominazioni o tipologie di vino da far scoprire al nostro pubblico. Questo perché il territorio italiano offre vini eccezionali ovunque”.

Focus - Osservatorio Signorvino 2023: i vini più amati, Regione per Regione (classifiche a valore)

Veneto

Amarone

Valpolicella Ripasso

Franciacorta

Champagne

Lugana

Valpolicella

Prosecco

Trento Doc

Liquori e distillati

Prosecco Valdobbiadene

Soave

Primitivo

Chianti Classico

Gewürztraminer

Emilia Romagna

Franciacorta

Champagne

Amarone

Prosecco

Valpolicella Ripasso

Trento Doc

Brunello

Prosecco Valdobbiadene

Lambrusco

Lugana

Primitivo

Gewürztraminer

Chianti Classico

Lombardia

Franciacorta

Champagne

Amarone

Barolo

Brunello

Valpolicella Ripasso

Prosecco

Liquori e distillati

Lugana

Primitivo

Nebbiolo

Prosecco Valdobbiadene

Chianti Classico

Roma

Franciacorta

Amarone

Champagne

Primitivo

Brunello

Prosecco

Valpolicella Ripasso

Gewürztraminer

Chianti Classico

Pinot Grigio

Prosecco Valdobbiadene

Lugana

Valpolicella

Piemonte

Denominazione

Franciacorta

Champagne

Prosecco

Barolo

Nebbiolo

Amarone

Valpolicella Ripasso

Alta Langa

Liquori e distillati

Barbaresco

Prosecco Valdobbiadene

Gewürztraminer

Primitivo

