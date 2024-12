Panettone batte pandoro: il 73% degli italiani preferisce il dolce natalizio di Milano

Nella classica tenzone dei dolci di Natale, spunta fuori il vincitore: tra panettone e pandoro, il primo straccia l’avversario. A confermarlo è un’analisi di Trovaprezzi.it, il principale comparatore di prezzi online, che ha registrato un forte incremento di interesse per il tradizionale lievitato milanese. In particolare, il panettone è stato ricercato quasi tre volte di più rispetto al pandoro, consolidandosi quindi come il dolce natalizio più desiderato online, con il 73% di preferenze (il restante 27% è relativo al pandoro). E, sempre parlando di ricerche online - ma la realtà delle vendite sembra essere diversa - per salutare il 2024 gli italiani preferiscono lo Champagne: 67% di risultati contro il 33% per lo spumante.

Le ricerche effettuate nei mesi di ottobre e novembre 2024 mostrano una tendenza chiara: il panettone ha raccolto oltre 10.000 ricerche, con una crescita del 45% rispetto all’anno scorso, mentre il pandoro si è fermato a poco più di 3.700 ricerche, seppur in crescita rispetto al 2023. La Lombardia, patria storica del panettone, rimane la regione più affezionata a questo dolce: oltre il 37% delle ricerche proviene proprio da qui. Tuttavia, il pandoro riscuote molto interesse in diverse altre regioni. Nel Lazio le ricerche raggiungono il 15% e superano, seppur di poco, quelle del panettone, mentre in Campania la differenza è più marcata, con il 9,1% delle ricerche contro l’8% per il panettone. In Veneto, terra natale del pandoro, il dolce veronese tiene testa al panettone raccogliendo il 6,4% delle preferenze, contro il 5,5% per il panettone. I consumatori si affidano anche quest’anno ai grandi nomi della tradizione dolciaria italiana come Tre Marie, Motta e Fiasconaro (per le ricerche di panettone), e a marchi storici come Bauli e Motta (per il pandoro).

Champagne o Spumante? Non sono solo i dolci a riflettere la voglia di tradizione e qualità: anche il brindisi natalizio del 2024 assume toni sempre più eleganti. Lo Champagne registra una crescita rilevante, con oltre 129.000 ricerche nei primi 11 mesi dell’anno, superando decisamente lo spumante italiano (oltre 63.000 ricerche). Il rapporto è 67% per lo Champagne contro il 33% per lo spumante. Tra le etichette più desiderate spiccano grandi classici come Moët & Chandon, Dom Pérignon e G.H. Mumm, veri e propri simboli di raffinatezza e celebrazione.

