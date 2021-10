Paolo Pejrone è “Il Maestro” al Concorso Letterario “Bere il Territorio” (Go Wine)

Paolo Pejrone, una delle massime personalità della cultura del nostro tempo, è “Il Maestro” del Concorso Letterario “Bere il territorio”, promosso dall’associazione culturale Go Wine. Per la prima volta il riconoscimento de “Il Maestro” va a favore di un grande professionista sensibile ai temi del paesaggio, toccando così un argomento che è strategico per gli obiettivi generali di Go Wine, associazione culturale nata proprio ad Alba nel 2001, anche con l’idea di considerare il vino non solo un prodotto di qualità ed espressione della cultura agro-alimentare di un paese, ma anche un elemento che fa viaggiare, che muove le persone e che permette di far conoscere quindi vari paesaggi del nostro magnifico territorio italiano.

Il riconoscimento al “Maestro” si propone di premiare importanti figure della cultura italiana, che possano essere di riferimento per i più giovani o testimoni di un particolare rapporto con l’identità dei luoghi e della civiltà materiale che li caratterizza. Pejrone, architetto e saggista, specializzato in progettazione paesaggistica e giardinaggio, ha all’attivo una carriera di oltre 50 anni in cui ha svolto un ruolo di rilievo anche in campo internazionale ottenendo molteplici riconoscimenti e premi. Il riconoscimento a Paolo Pejrone sarà assegnato il 6 novembre nella Chiesa di San Giuseppe di Alba, giungendo così al termine l’iniziativa che Go Wine ogni anno propone allo scopo di diffondere una cultura positiva del consumo del vino di qualità.

Nelle precedenti edizioni il riconoscimento de “Il Maestro” è stato attribuito ad illustri personalità: Luigi Meneghello, Niccolò Ammaniti, Claudio Magris, Lorenzo Mondo e Gianmaria Testa, Sebastiano Vassalli, Dacia Maraini, Alberto Arbasino, Enzo Bettiza, Franco Loi, Francesco Guccini, Pupi Avati, Raffaele La Capria, Gustavo Zagrebelsky, Maurizio Maggiani, Luciano Canfora, Marcello Fois, Maurizio Molinari.

La Giuria del Concorso Letterario “Bere il territorio” si compone da Gianluigi Beccaria (Università di Torino), Valter Boggione (Università di Torino), Margherita Oggero (scrittrice), Bruno Quaranta (La Stampa) e Massimo Corrado (Associazione Go Wine). La cerimonia di premiazione, per la seconda edizione consecutiva, si tiene in una fase più avanzata dell’anno, a causa delle restrizioni imposte dal Coronavirus che hanno costretto a ridisegnare la programmazione dell’evento.

