Passione per le bollicine e amore per la neve e lo sci, si uniscono a “Trentodoc sulle Dolomiti”

Se in inverno la Val di Fiemme, tra Cavalese, Varena, Predazzo e Tesero, in uno scenario d’eccezione delimitato dalla Catena del Lagorai a Sud e dal gruppo del Latemar a Nord-Est, fino alle Pale di San Martino, definito come un vero e proprio parco grazie alla vastissima estensione di boschi, è la meta ideale per le vacanze ad alta quota, per gli amanti dello sci e per chi desidera passeggiare sulla neve, da tempo lo è anche per assaggiare le migliori bollicine di montagna italiane. L’occasione è “Trentodoc sulle Dolomiti”, la kermesse invernale dedicata al Metodo Classico del Trentino, che torna, dal 2 al 5 febbraio, nelle Dolomiti, Patrimonio Mondiale dell’Unesco, con appuntamenti in alta quota, tra sport e degustazioni enogastronomiche. Diffusa tra rifugi, hotel, ristoranti stellati, osterie ed enoteche, la prima tappa di “Trentodoc sulle Dolomiti” prevede 14 eventi per scoprire le 67 case spumantistiche, grandi e piccole realtà, dell’Istituto Trento Doc: dagli aperitivi al Ristorante La Stua di Cavalese, l’Hotel La Roccia e l’Hotel Al Cervo, al “Marendöl (brunch)” dell’Hotel Orso Grigio, ai pranzi e alle cene a base di cucina del territorio a La Cantinetta di Varena, al Ristorante Le Migole e al Ristorante El Calderon. E, arrivando in alta quota a Lo Chalet (a Cavalese-SkiArea Cermis) e allo Chalet44 Alpine Lounge (Località Morea, a Predazzo) è possibile degustare le etichette Trentodoc godendosi il paesaggio d’inverno nella suggestiva area di Bellamonte e Alpe di Lusia. I due locali che partecipano per la prima volta a questa kermesse saranno In.Treska, ristorante panoramico a 2.000 metri di altezza nel cuore dello Ski Center del Latemar, e Beauty & Vital Hotel Maria, che sorge nel centro medievale di Carano. Completa il palinsesto l’esperienza stellata al Ristorante El Molin in cui lo chef Alessandro Gilmozzi nell’evento “La sostenibilità di Montagna e Trentodoc” propone in abbinamento alle etichette Trentodoc una menù experience.

