Pecorino, Prosciutto, Finocchiona e Olio Extravergine di Oliva Toscani insieme con “Gusto”

Il Pecorino Toscano Dop, il Prosciutto Toscano Dop, la Finocchiona Igp e l’Olio Extravergine di Oliva Toscano Igp: insieme rappresentano un “connubio” di gusto ben collaudato - anche negli eventi, in Italia e nel mondo - e ora, nel segno di sinergie agroalimentari tra i prodotti simbolo del made in Italy sempre più diffuso, sono anche i protagonisti di un progetto europeo che si chiama proprio “Gusto” (e che sta per “Garanzia, Unicità, Sapore, Tradizione, Origine”), cofinanziato dall’Unione Europea, e presentato dalla Regione Toscana con i rispettivi Consorzi. E che è dedicato alla promozione e alla valorizzazione delle quattro eccellenze made in Tuscany la cui qualità è garantita dai marchi Dop e Igp, per diffonderne la conoscenza ed aumentare la consapevolezza dei consumatori italiani ed europei riguardo a sostenibilità, sicurezza alimentare e tipicità organolettiche delle loro filiere, come leva motivazionale all’acquisto. I destinatari saranno i consumatori, accanto ai professionisti del settore, coinvolti con azioni a diretto contatto e promozionali sui mercati target di Italia e Germania, tra incoming, attività sui social media e nei ristoranti ed uno spot televisivo.

Copyright © 2000/2022