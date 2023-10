Per i futuri esperti in Dieta Mediterranea nasce un Master all’Università di Pisa 

Un percorso di formazione rivolto ai futuri esperti di Dieta Mediterranea, aperto ai laureati in tutte le discipline: nasce a Pisa il Master di primo livello in “Scienze Sensoriali per un’Alimentazione sana e consapevole”, in collaborazione con l’International Academy of Sensory Analysis. L’obiettivo del Master è rendere più consapevole l’approccio al cibo e più gratificante l’applicazione dei principi di una sana e corretta alimentazione, a cominciare dalla Dieta Mediterranea. Le domande sono aperte fino al 13 novembre. Il costo del Master è di 3.600 euro e sono previste agevolazioni e borse di studio.

Le competenze acquisite potranno essere spese in vari ambiti: tecnologico, per ottimizzare il profilo sensoriale degli alimenti; nutrizionale, per ottimizzare un cambio di dieta rispetto alle specifiche percezioni sensoriali degli utenti; comunicativo, per contestualizzare l’espressione organolettica dei prodotti rispetto al profilo nutraceutico; di marketing, al fine di fornire gli strumenti per sviluppare metodi basati non solo su esigenze nutrizionali e di gestione delle risorse, ma anche sull’appagamento sensoriale del consumatore; educativo, al fine di riprendere e attualizzare agli stili di vita correnti i principi di Dieta Mediterranea.

Il percorso formativo, promosso dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa e dal Centro Interdipartimentale di Ricerca Nutraceutica e Alimentazione per la Salute Nutrafood, è organizzato in quattro moduli, di cui tre on line (con lezioni concentrate tra il venerdì e il sabato, da metà gennaio a metà luglio). Sono previste sessioni interattive di analisi sensoriale dei principali alimenti che caratterizzano la Dieta Mediterranea: vino, pane e prodotti da forno, olio, formaggi, salumi, cioccolato e caffè.

“La Dieta Mediterranea è spesso citata nei programmi tv che parlano di cucina e di corrette abitudini alimentari per raggiungere il benessere, ma quando proviamo a calare questi concetti nella vita reale arrivano le difficoltà - spiega la professoressa Francesca Venturi dell’Università di Pisa - sappiamo infatti scegliere il cibo che mangiamo e riconoscerne le caratteristiche al di là delle informazioni nutrizionali che troviamo sulle etichette? In realtà i nostri sensi ci parlano e ci danno indizi, tuttavia, nella maggior parte dei casi, non sappiamo ascoltare quello che il cibo ci racconta, oppure ci facciamo distrarre da ciò che è appositamente aggiunto agli alimenti per condizionarci nelle scelte. Da qui l’esigenza del master, per sviluppare un approccio innovativo e consapevole alla scelta dei regimi alimentari”.

