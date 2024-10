Per il 46% degli italiani il vino esprime cultura e territorio. Vendemmia 2024 sotto la media

Per quasi un italiano su due (46%) il vino è prima di tutto l’espressione della cultura nazionale e del territorio, mentre al secondo posto è considerato “una fonte di piacere” e al terzo un modo per stare insieme. Ad affermarlo è un’indagine di Centro Studi Divulga/Ixé-Coldiretti. La raccolta delle uve, scattata quest’anno addirittura a metà luglio in Sicilia e proseguita poi attraverso tutto lo Stivale, per una produzione che si aggirerà tra i 41 e 42 milioni di ettolitri secondo Divulga. Una quantità ben al di sotto della media degli ultimi anni, ma che dovrebbe permettere all’Italia di riconquistare la leadership produttiva scavalcando la Francia.

Coldiretti cerca anche di sensibilizzare i cittadini contro i tentativi di demonizzazione di un prodotto che fa parte a pieno titolo della Dieta Mediterranea, considerata un modello alimentare sano e benefico per la prevenzione di molte malattie, ma che si fonda anche sul consumo equilibrato di tutti gli alimenti a partire dal bicchiere di rosso o di bianco ai pasti, i cui effetti benefici sono stati raccontati nei secoli. Se gli italiani continuano a far segnare record di longevità rispetto agli altri popoli un motivo ci sarà.

Il rischio paradossale di alcune politiche europee, come il tentativo di apporre sulle bottiglie delle etichette allarmistiche adottato in Irlanda, è quello di trovare gli scaffali vino “bollato” con scritte terroristiche accanto a cibi e bevande ultraprocessate - ricorda Coldiretti - che non hanno niente di naturale, ma che magari vantano bollini verdi e claim positivi, nonostante gli ormai sempre più evidenti e riconosciuti effetti dannosi sulla salute.

Copyright © 2000/2024