Per il crac della Banca Popolare di Vicenza Gianni Zonin condannato a sei anni e mezzo

Il Tribunale di Vicenza ha condannato a 6 anni e 6 mesi l’ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin, nel processo di primo grado per le irregolarità legate alla gestione dell’istituto, poi dichiarato fallito. Nei confronti di Gianni Zonin (fino al 2016 a capo del più grande gruppo del vino privato d’Italia, ndr), l’accusa aveva chiesto una condanna a 10 anni di reclusione, per i reati di falso in prospetto, ostacolo alla vigilanza e aggiotaggio. La sentenza arriva dopo un processo durato oltre due anni e 116 udienze, in cui gli imputati, ha voluto sottolineare la Giudice Deborah De Stefano, “si sono sottoposti con schiettezza e lealtà a questo processo. Atteggiamento non scontato, in un contesto ambientale sfavorevole”.

