Per oltre 8 italiani su 10 i momenti memorabili della vita si celebrano con una birra: tra questi ci sono i 18 anni (36,8%), ma anche la vittoria della Nazionale Italiana di Calcio (28,7%), seguita dal diploma di scuola superiore (27,6%), e dall’aver superato un esame difficile all’Università (27,4%); seguono il traguardo di carriera (26,1%), la laurea (24,2%), l’addio al nubilato/celibato (20,6%). Lo dice l’indagine realizzata da AstraRicerche per Heineken, brand che compie 150 anni e risulta anche il più scelto dagli italiani.

I bei momenti, quelli da celebrare, sono anche tappe iconiche dell’esistenza, e la stragrande maggioranza è legata alla birra: l’86% degli italiani sceglie infatti di festeggiare queste occasioni con una birra in mano. E Heineken è la prima birra indicata dal campione per celebrare i momenti iconici: 7 su 10 (70,5%) hanno festeggiato o festeggerebbero con la birra più internazionale al mondo. In particolare, il 40% lo farebbe soprattutto in occasione di una vittoria sportiva (della Nazionale: 27,4%, del campione di Formula 1: 12,6%) e il 32,9% in occasioni personali, in testa il compleanno, indicato dal 27,1%. Il 27,2%, infine, la sceglie per celebrare un “salto” in avanti: all’università (9,7%), per il primo lavoro (6,8%), ma ancor di più per un traguardo di carriera (10,7%).

Che sia per una festa o consumata in un’occasione ordinaria, la birra in Italia è da sempre legata alla socialità: per il 48% è la bevanda socializzante per eccellenza, molto più del caffè (14%), del vino rosso (10%), dello spumante (8%) e del vino bianco (5%) (fonte: Doxa 2020).

Heineken è un marchio internazionale (ogni giorno vengono servite 25 milioni di Heineken in oltre 190 Paesi) che è presente in Italia dal 1974, diventando anche il primo produttore di birra nel nostro Paese: per il suo compleanno n.150 è in onda, in questi giorni, una nuova campagna irriverente dedicata alla convivialità e al mispelling (gli errori ortografici) del marchio, celebrando il momento anche con il lancio di bottiglie limited edition da collezione.

