Per un mondo animal friendly e consapevole, anche a tavola. Torna il “World Vegan Day”

Il 1 novembre non è solo la festa cattolica di Tutti i Santi. Per chi ha cuore gli animali, il loro benessere e il loro futuro ma anche la biodiversità, questo giorno è cerchiato nel calendario perché coincide con il “World Vegan Day”, la giornata mondiale del veganesimo che celebra i benefici di una vita priva di sfruttamento nei confronti degli animali. Un tema delicato che finisce spesso al centro dell’attenzione perché abbraccia anche le scelte delle industrie alimentari e dei consumatori. Eppure, parlando di sensibilizzazione, una svolta sembra esserci considerato che, secondo l’Eurobarometro della Commissione Ue, la maggioranza di cittadini europei (84%) e italiani (88%) desidera che gli animali allevati a scopo alimentare siano maggiormente tutelati . Ed ancora, una grandissima percentuale di europei ed italiani “ritiene che gli animali abbiano bisogno di un ambiente adatto alle loro esigenze fondamentali” ma anche che “l’Unione europea debba porre fine alle mutilazioni” e sono favorevoli “al divieto dell’allevamento di animali in gabbie singole”.

Animal Equality, organizzazione internazionale che lavora con la società, i governi e le aziende per porre fine alla crudeltà verso gli animali d’allevamento, in una nota ha sottolineato che “negli allevamenti intensivi di tutto il mondo si trovano 23 miliardi di animali, senza contare i 111 miliardi di pesci allevati ogni anno dall’industria ittica, una quantità che da sola supera il numero di tutti gli esseri umani vissuti finora sulla Terra”. E per avere un’idea più precisa, “ogni giorno, nel mondo, vengono inoltre macellati 900 mila mucche, 1,7 milioni di pecore, 3,8 milioni di maiali, 202 milioni di polli e centinaia di milioni di pesci. Nel 2021 gli animali uccisi per la loro carne sono stati 83,58 miliardi, un numero 10 volte maggiore rispetto al 1961, quando gli animali macellati erano 8,61 miliardi”. Per Ombretta Alessandrini, coordinatrice delle Campagne di Animal Equality Italia, “il World Vegan Day è un’occasione per riflettere sull’importanza di compiere scelte critiche e consapevoli a tavola, ma non solo. Negli allevamenti intensivi, gli animali sono infatti vittime di abusi e maltrattamenti: molti di loro trascorrono gran parte della loro esistenza in gabbie talmente piccole da non lasciare loro lo spazio per muoversi; altri sono trasportati per ore o addirittura settimane via terra e via mare in condizioni igienico-sanitarie pessime verso i macelli, accumulando stress e sofferenza. Smettere di consumarli significa opporsi al sistema di sfruttamento estremo e crudele che li opprime” . Animal Equality ha sottolineato che “finora la Commissione europea ha disatteso le aspettative dei suoi cittadini, non pubblicando la proposta di revisione della normativa sul benessere animale attesa entro la fine del 2023, che avrebbe potuto rendere il sistema alimentare europeo più equo, sano e sostenibile. La revisione avrebbe dovuto sostituire norme obsolete con misure di maggiore tutela degli animali allevati, tra cui anche il divieto legislativo di allevamento in gabbia”.

