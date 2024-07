Piccola, ma con un primato speciale: la Moldavia è lo Stato con più ettari di vigneto pro-capite

Chi si occupa di vino è abituato, sovente, a fare i “conti” con classifiche e statistiche di vario tipo perché l’analisi di questo mondo passa, molto, dai numeri. Dati che possono riguardare l’export, le importazioni, i consumi, ma anche particolarità magari meno “battute”, come, ad esempio, gli ettari di vigneti pro-capite nei singoli Paesi. Un aspetto, questo, che rivela, non senza qualche sorpresa, come i leader nella produzione di vino non sono esattamente quelli che possiedono più vigneti in riferimento al numero della popolazione. Ma un Paese con tanti vigneti significa anche verde, natura, paesaggio, cultura, e questo perché una forte concentrazione dei vitigni in un’area racconta molto di un territorio, della sua gente che ha sposato, con sacrifici e passione, la viticoltura, e del suo sviluppo.

Se guardiamo agli ettari dei vigneti pro-capite, ed in particolar modo la loro presenza ogni cento persone, (fonte: Anderson, K. And Pinilla, V., 2023, “Annual Database of Global Wine Markets, 1835 to 2022”), a primeggiare in questa speciale classifica, analizzata da WineNews, è la “piccola” Moldavia con 4 ettari di vigneti ogni cento abitanti. Con una popolazione di 2,5 milioni di persone, la Moldavia ha nella produzione di vino un pilastro della propria economia anche se, al di fuori dei Paesi dell’ex Urss, è forse poco conosciuta: eppure è proprio qui la cantina più grande al mondo, la Milestii Mici, a Chisinau, nota come la “città del vino sotterranea”. Nel 2020 la Moldavia aveva esportato 134,4 milioni di dollari, che valgono il 5,45% dell’export del Paese (2,5 miliardi di dollari), solo la Georgia aveva un maggiore peso specifico dell’export enoico rispetto all’economia nazionale ed alle esportazioni complessive.

Tornando ai vigneti pro-capite, la Moldavia precede, nettamente, la Spagna che è quasi doppiata (2,03 ettari ogni cento abitanti), il Portogallo (1,89 ettari), la Georgia (1,32 ettari). Le due “superpotenze” del vino, Italia e Francia, sono rispettivamente alla posizione n. 5 (1,21 ettari) e n. 6 (1,19 ettari) in una top ten che, Nuova Zelanda a parte (n. 10), è solamente europea, con Bulgaria alla posizione n. 7 (0,94 ettari), Romania n. 8 (0,94 ettari), Grecia n. 9 (0,92 ettari).

