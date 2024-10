Lavoratori stagionali, la nuova “Tesa” per le assunzioni piace ai viticoltori francesi

Se la situazione in Francia legata al mondo del vino appare ancora in “divenire”, tra problematiche da risolvere, progetti di estirpazione che iniziano a muoversi, una vendemmia 2024 che appare colpita, secondo le prime stime, dagli effetti del maltempo, e in attesa che il mercato porti novità positive, c’è un aspetto, più legato ad un ambito burocratico, che in questa fase dove la protagonista è la raccolta delle uve sembra aver convinto i produttori, ovvero la nuova Tesa, acronimo del Titre d’Emploi Simplifié Agricole, uno strumento necessario per assumere lavoratori stagionali e occasionali con contratti a brevissimo termine (massimo 3 mesi), e particolarmente utile per le aziende agricole di piccole dimensioni. Semplificazioni che, anche se c’è chi sostiene che alcuni punti debbano ancora essere migliorati, riporta il magazine francese “Vitisphere” https://www.vitisphere.com/actualite-102898--les-vignerons-apprecient-le-nouveau-tesa-pour-declarer-les-vendangeurs.html, sono state accolte con soddisfazione da parte dei viticoltori. E questo perché in un’unica dichiarazione online si possono espletare i vari passaggi, in modo pratico e chiaro, tanto che sono proprio i viticoltori ad occuparsi in prima persona della compilazione. Un particolare che, in realtà piccole, dove non tutti hanno a disposizione un assistente, può rivelarsi prezioso.

Agilità, semplicità, velocità, e, a quanto pare, l’assunzione dei lavoratori a breve termine nelle vigne non è mai stata così facile (e uno strumento di aiuto anche per la busta paga) in Francia. Lanciata ad inizio gennaio 2024, la nuova Tesa ha anche un sito dedicato https://tesa.msa.fr/mode-emploi/tesa-simplifie/ contenente tutte le informazioni.

