Sono italiani i migliori degustatori al mondo: sul podio al “Championnat du monde de dégustation”

I migliori degustatori al mondo? Quest’anno parlano italiano. La squadra azzurra si è aggiudicato il primo posto al “Championnat du monde de dégustation”, edizione n. 12, organizzato dalla prestigiosa rivista eroica “La Revue du Vin de France”. Allo Château Dauzac di Margaux erano 40 le squadre, provenienti da 38 diversi Paesi, che hanno assaggiato 12 vini, francesi e stranieri, in una degustazione alla cieca. Per ognuno di essi i concorrenti dovevano identificare il vitigno principale, il Paese di produzione, la denominazione e l’annata. Tra le etichette degustate, anche due italiane, il Barolo Giacomo Borgogno 2020 e il Soave Gini-La Frasca 2020. Ed è stato il team italiano - allenato da Pierre-Yves Charlier e composto da Miguel Angel Lopez, Clémence Barraud, Luis Alberto Villarreal, Andrea Podazza - ad aggiudicarsi la finale. Secondi, ex aequo, si sono piazzati Svizzera e Taiwan, seguiti dal Giappone.

Il World Tasting Championship è un appuntamento imperdibile per gli amatori, organizzato dalla “Revue du Vin De France”, sotto la guida di Philippe de Cantenac. Ogni anno, in autunno, squadre provenienti da tutto il mondo si incontrano in un luogo emblematico nel mondo del vino per affrontare la prova finale, la degustazione alla cieca. Quest’anno hanno preso parte alla competizione 40 squadre, comprese esordienti come Malta, Singapore, Irlanda, Turchia e Canada.

