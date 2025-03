Pompei scrive “un nuovo capitolo” nella storia della viticoltura e del vino mondiali

Ancora una volta, come avviene da secoli, Pompei scrive un “nuovo capitolo” della storia della viticoltura e del vino mondiali, e del suo patrimonio naturalistico. Il 21 marzo, nello scenario del Vigneto della Casa della Nave Europa, il Parco Archeologico più famoso e visitato al mondo presenta il partenariato pubblico-privato per l’avvio tra gli scavi di un’azienda vitivinicola con ciclo produttivo completo, in una forma speciale per la gestione, valorizzazione dei vigneti nel sito e per la produzione di vino, per i quali ha selezionato il Gruppo Tenute Capaldo, ed in particolare le cantine Feudi di San Gregorio e Basilisco, autentiche “custodi” della storia enoica dell’Irpinia e della Campania e del Vulture in Basilicata.

Ad illustrare l’importante novità saranno il direttore del Parco Gabriel Zuchtrieghel ed il presidente di Feudi di San Gregorio Antonio Capaldo, spiegando le modalità della prestigiosa sinergia (che avevamo raccontato, già a fine 2024, su WineNews).

Un progetto affascinante e di grande spessore, tra agricoltura e cultura, con il sogno di far rinascere il “vino pompeiano” nell’antica città sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., Patrimonio dell’Unesco, che recentemente, ha regalato al mondo la riscoperta dell’affresco di Dioniso nella megalografia del I secolo a.C. raffigurante il corteo del dio del vino, e che continua a raccontare il fascino di un rito antichissimo come quello del banchetto, e della tavola come simbolo di massima convivialità, in cui il vino è da sempre protagonista.

