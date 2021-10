Postalmarket, storico catalogo made in Italy, torna in edicola e strizza l’occhio ai foodies

Una pubblicazione onnipresente nelle case degli italiani, nata nel 1959 in pieno boom economico e da allora simbolo delle vendite per corrispondenza: dopo un periodo di oblio torna in edicola il leggendario catalogo Postalmarket (www.postalmarket.it), in doppia versione cartacea e digitale, e con una nuova sezione dedicata all’enogastronomia, ovviamente con tanto di e-commerce. Anche grazie ad un martellante tam tam mediatico e ad una sorridente Diletta Leotta in copertina, il Postalmarket versione 2.0 è già candidato a diventare oggetto di culto. Sarà l’effetto nostalgia, sarà la fascinazione delle nuove generazioni per il vintage (basti pensare alla recentissima riedizione in limited edition del Soldino, celebre merenda anni Ottanta firmata Mulino Bianco, o all’enorme successo di bevande d’antan come la cedrata, il chinotto e la spuma), ma il tutto esaurito delle pre-vendite dimostra che il ricordo del Postalmarket è ancora ben radicato nel cuore degli italiani. Ed oltre alle classiche categorie - abbigliamento, calzature, tessile e accessori - il nuovo catalogo strizza l’occhio ad eno-appassionati e foodies: nella sezione Cibo & Bevande è possibile trovare una selezione di vini, birre artigianali, cioccolato, olio evo, mieli e confetture, tutto rigorosamente made in Italy ed in costante aggiornamento (per ora i brand-pilota del vino presenti sono Azienda Agricola Castelvetro, Cantina Todini, Forchir e Qubeer, mentre tra le bevande spicca lo storico marchio della Cedrata Tassoni, oggi del Gruppo Lunelli, sul fronte food realtà come il Pastificio Cavalieri, la Dolciaria Loison, il Frantoio Franci, Savini Tartufi e Tenute Librandi con l’olio, per citarne alcuni). Mission dichiarata: agevolare le piccole e medie imprese italiane ad avere visibilità nei mercati e vendere i loro prodotti e servizi.

