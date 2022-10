Premio di Laurea “Carpenè-Malvolti”, il tema vincente è dedicato alla “visita d’impresa”

È Andrea Barone, studente della Facoltà di Economia e Management dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, il milgiore nel Premio di Laurea “Carpenè-Malvolti”, istituito dall’Unione Imprese Centenarie Italiane, l’associazione che abbraccia i brand più longevi del Made in Italy con almeno cento anni di attività e finanziato dalla storica impresa di Conegliano, dove il Prosecco di fatto è nato e che vanta una storia lunga oltre 150 anni. Il 1868, infatti, è l’anno in cui Antonio Carpenè fondò la Società Enologica Trevigiana, da cui anni dopo nacque l’attuale azienda. Andrea Barone ha vinto con una tesi dal titolo “La visita d’impresa come strumento di heritage marketing e prodotto turistico. Un’indagine esplorativa tra le imprese del settore alimentare”. La consegna è andata in scena a Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022. “L’istituzione del Premio di Laurea “Carpenè-Malvolti” - spiega Domenico Scimone, ad dell’azienda di Conegliano - conferma con tale riconoscimento il proprio impegno a sostenerne l’accrescimento culturale e professionale. Così come ne fu precursore il fondatore dell’impresa Antonio Carpenè, fondando la Scuola Enologica di Conegliano e dedicando la sua vita allo studio e all’insegnamento, allo stesso modo le generazioni che lo hanno seguito hanno scelto di tramandarne coerentemente il messaggio”.

Copyright © 2000/2022