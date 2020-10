Premio Qualità Italia 2020 by Mww: da Torrevento a Col Vetoraz, i migliori 21 vini italiani

Eccellenze territoriali come Torrevento in Puglia e Col Vetoraz a Valdobbiadene, 21 vini divisi in diverse categorie, con 4 etichette per Emilia Romagna, Veneto e Abruzzo, 2 per Sardegna, Lombardia e Puglia, ed 1 per Campania, Liguria e Sicilia: ecco i migliori vini nel Concorso Enologico Nazionale Premio Qualità Italia 2020, promosso dalla Scuola Etica di Alta Formazione e Perfezionamento “Leonardo” e autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, con la premiazione ieri in Milano Wine Week, con tanto di masterclass, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il presidente Confagricoltura Massimiliano Giansanti e il presidente FederDoc Ricci Curbastro, con i vini in degustazione, da cui è nata anche la “Guida dei Vini del Premio Qualità Italia 2020”.

Focus - I 21 vini vincitori del Concorso Enologico Nazionale Premio Qualità Italia 2020

Torrevento - “Zins” Puglia Igp Rosso 2019

Cantine Mucci - “Kubbadì” Terre di Chieti Igt Rosso 2011

Podere Gaiaschi - “Fior di Luca” Emilia Igt Malvasia 2019

Azienda Agricola Federici di Giulio Federici - “Prima Brezza” Liguria di Levante Igt Rosato

Vinicola Mediterranea - “Empirio” Primitivo di Manduria Doc 2018

Società Agricola La.Di. - “La Quercia” Montepulciano d’Abruzzo Doc 2016

Tenuta Oderisio - “Don Panfilo” Montepulciano d’Abruzzo Doc 2011

Azienda Agricola Francesco Fiori - “Serra Aspridda” Vermentino di Sardegna Doc 2019

Azienda Agricola Pilandro - “Arilica” Lugana Doc 2017

Jasci & Marchesani Azienda Agrobiologica - “Nerubè” Cerasuolo d’Abruzzo Doc 2019

Azienda Agricola La Casa dell’Orco di Pellegrino Musto - “La Casa dell’orco” Taurasi Docg 2008

Cantina delle Vigne di Piero Mancini - “Mancini Primo” Vermentino di Gallura Docg Superiore 2016

Podere Gaiaschi - “Tidònero” Gutturnio Doc 2019

Agricola Reggiana di Ferrari e Coloretti - “le Fossette” Emilia Igp Malvasia

Azienda Agricola Righetti Enzo - “Righetti Enzo” Verona Igp

Ariola Vigne e Vini - “Marcello” Lambrusco dell’Emilia Igt

Terre Gaie - “Terregaie” Colli Euganei Fior d’arancio Docg

Col Vetoraz Spumanti - “Col Vetoraz” Valdobbiadene Docg Superiore

Azienda Agricola Pilandro - “Santa Martina” Metodo Classico Rosè

Cantine Mimmo Paone - “Mimmo Paone” Malvasia delle Lipari Doc Passito 2016

Vitivinicola Parco del Venda - “Parco del Venda” Colli Euganei Fior d’Arancio Docg Passito 2018

