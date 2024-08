Premio “Tomasi di Lampedusa”: a Pierre Michon una bottiglia speciale di Tancredi di Donnafugata

In pochi territori come in Sicilia, quando si assaggia un calice di vino si può viaggiare nel tempo tra le pagine di capolavori della letteratura italiana e mondiale come “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Al grande scrittore siciliano ed alla sua opera è dedicato il “Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, all’edizione n. 19, nei giorni scorsi a Santa Margherita di Belìce, dove Josè Rallo, alla guida con il fratello Antonio Rallo di Donnafugata, tra le artefici del “rinascimento” della Sicilia del vino, sostenitrice del prestigioso riconoscimento, ha consegnato una speciale edizione di Tancredi, una bottiglia da 3 litri del rosso-simbolo della storica griffe siciliana che nasce nelle “terre del Gattopardo” e che deve il suo nome ad uno dei personaggi principali del romanzo, ad Elodie Chamblas, compagna dello scrittore francese Pierre Michon, l’autore premiato per “Vite minuscole”.

Donnafugata conferma il suo impegno per la promozione culturale di questo territorio nel cuore della Sicilia Occidentale, che ha ispirato straordinarie pagine della letteratura siciliana: qui si trova la Tenuta di Contessa Entellina, là dove nasce Donnafugata, un’azienda pioniera nel raccontare l’eccellenza artigianale e creativa del vino attraverso l’arte. Opera d’esordio del narratore, già annoverata dalla critica internazionale come un capolavoro della letteratura francese, In “Vite minuscole” Pierre Michon dà voce alle vite di dieci personaggi non illustri, ma ognuno con un suo carattere e un destino che pagina dopo pagina si rivelano tutt’altro che minuscoli.

Difficile non lasciarsi coinvolgere. L’attrice Claudia Cardinale nelle terre de “Il Gattopardo” è tornata a distanza di anni dal capolavoro cinematografico di Luchino Visconti, per partecipare a un rituale, che, ogni anno, si ripete nei vigneti, quando è notte: la “Vendemmia Notturna” dello Chardonnay, in agosto, a Contessa Entellina. Dopo di lei, in tanti hanno voluto vivere quella pratica introdotta dal grande enologo Giacomo Tachis. “Come un altro attore, alquanto significativo per la nostra Sicilia - ha raccontato, in passato, Antonio Rallo, a WineNews - il Commissario Montalbano” (Luca Zingaretti, ndr).

