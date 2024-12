Prima della Scala, 12 minuti di applausi e in alto i calici di Franciacorta, all’italianità

Un trionfo dell’italianità, frutto di secoli di storia nei quali in Italia si sono scritte pagine importanti per la cultura, grazie ad istituzioni come il Teatro alla Scala, tra i più prestigiosi al mondo, la musica, se solo si pensa alla lirica Patrimonio Mondiale dell’Unesco ed a compositori come Giuseppe Verdi, ma anche a “mondi paralleli” che da sempre si legano alla cultura ed alla musica, come quello del vino. E anche il vino italiano ha avuto il suo ruolo da protagonista nella Prima della Scala del 7 dicembre, a Milano, nel giorno di Sant’Ambrogio, con 12 minuti di applausi che hanno sancito il successo dell’opera “La Forza del Destino” di Verdi, diretta da Riccardo Chailly, con la regia di Leo Muscato e la soprano Anna Netrebko, da parte del palco reale con la senatrice a vita Liliana Segre (al posto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Parigi, per la riapertura di Notre Dame), il presidente del Senato Ignazio La Russa e il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, accolti dal sindaco Giuseppe Sala, dal presidente Regione Lombardia Attilio Fontana e dal Sovrintendente della Scala Dominique Meyer, e del pubblico, con tanti vip, dal grande ballerino Roberto Bolle all’étoile ed al primo ballerino del Teatro alla Scala, Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, dagli attori Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti ad Alessio Boni e la scrittrice Nina Verdelli, dall’oro olimpico Gianmarco Tamberi al cantante e giudice di X Factor Achille Lauro, dallo chef giudice di MasterChef Bruno Barbieri allo chef stellato Davide Oldani ed Evelina Rolandi, passando per la designer Federica Sala, molti dei quali hanno levato in alto calici del Franciacorta Brut Teatro alla Scala 2020 di Bellavista insieme a Francesca Moretti, enologo Bellavista, e Valentina Moretti, fondatrice Studio More, vicepresidenti Holding Terra Moretti. Con la griffe che ha così brindato alla ventesima stagione di collaborazione con il Teatro, al quale dedica una delle sue Cuvée più pregiate.

