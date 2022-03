“PrimAnteprima”: la rockstar Gianna Nannini tiene a battesimo la Toscana del vino

Gianna Nannini diventa testimonial della Toscana del vino: sarà la rockstar internazionale, che è anche produttrice in terra di Siena, a tenere a battesimo “PrimAnteprima 2022”, la giornata che il 19 marzo, a Firenze, darà il “la” alla “Settimana delle Anteprime di Toscana”, con la regia della Regione Toscana, di Avito e di tutti i Consorzi del vino, di scena dal 19 al 25 marzo.

Una partnership importante nel segno del grande vino di Toscana. Che, come la Nannini (che lo produce in prima persona, con una grande attenzione al tema del rispetto dell’ambiente, sul quale da sempre la cantante è impegnata, con la Certosa di Belriguardo, a Siena, rilevata dalla cantante nel 2006, da sempre patrimonio della famiglia, e costruita nel 1348 da monaci cattolici che si insediarono nella zona ed iniziarono a produrre vino a partire dal XVI secolo d.C.) è amato in tutto il mondo.

Vino a cui, la stessa Nannini, in un suo scritto, ha dedicato parole significative: “il profumo del vino è l’odore della terra in cui nasco e rinasco ogni volta che ci torno. Il sapore del vino mi accompagna e non mi lascia, fa parte della vita come il respiro, mi fa cantare l’anima, mi fa sentire vicino alla gente, mi fa amare più forte. Il vino è nella radice del mio corpo in movimento, è la sorgente delle note che si aggrappano alla melodia, è l’ebrezza che ti fa sentire di dove sei in mezzo ai campi di ogni paese. È vino quello che vivo”.

Focus - Regione Toscana: “PrimAnteprima” apre la “Settimana delle Anteprime” 2022. La testimonial è Gianna Nannini, rockstar mondiale e viticoltrice in Toscana, in Chianti Classico

Dopo “BuyWine”, sabato 19 marzo, sarà di scena, a Firenze, “PrimAnteprima 2022”, la prima giornata della Settimana delle “Anteprime di Toscana”, promossa da Regione Toscana, insieme a Camera di Commercio di Firenze e organizzata da PromoFirenze e da Fondazione Sistema Toscana: quest’anno “PrimAnteprima” avrà un’ospite d’eccezione: testimonial sarà Gianna Nannini, cantante e viticoltrice toscana.

“PrimAnteprima 2022” prevede una conferenza (ore 11, “Cinema La Compagnia di Firenze”) per fare il punto sull’andamento, trend ed export del settore vitivinicolo in Toscana, presentando i dati alla stampa italiana ed estera: partecipano il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la Vicepresidente e Assessora all’Agricoltura Stefania Saccardi, il Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze Giuseppe Salvini, il Presidente di PromoFirenze Massimo Manetti, il Direttore della Fondazione Sistema Toscana Francesco Palumbo, il Responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea Fabio del Bravo e il presidente Avito Francesco Mazzei. Sul palco anche la testimonial “PrimAnteprima 2022”, la cantante e viticoltrice toscana Gianna Nannini. Modera Tinto (Nicola Prudente) di “Decanter - Radio 2 Rai”. L’evento può essere seguito in diretta web sui siti di inToscana e Regione Toscana.

Oltre un centinaio di giornalisti italiani e internazionali, e tutti i rappresentanti dei Consorzi di tutela del vino Made in Tuscany ed i vertici del mondo del vino di Toscana, parteciperanno, poi, alle ore 19, in Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento, all’inaugurazione delle “Anteprime di Toscana” (evento ad invito). L’evento, a cui parteciperà anche la rockstar mondiale Gianna Nannini, sarà accompagnato dalle note di pace degli allievi del “Maggio Musicale Fiorentino”.

La “Settimana delle Anteprime di Toscana”, nella quale i Consorzi di Tutela presentano le nuove annate), proseguirà con il programma: domenica 20 marzo “Chianti Lovers & Rosso Morellino”, a cura del Consorzio Vino Chianti e del Consorzio Vino Morellino di Scansano; lunedì 21 e martedì 22 marzo “Chianti Classico Collection”, a cura del Consorzio Vino Chianti Classico; martedì 22 e mercoledì 23 marzo “Anteprima della Vernaccia di San Gimignano”, a cura del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano; mercoledì 23 e giovedì 24 marzo “Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano”, a cura del Consorzio Vino Nobile di Montepulciano Toscana; venerdì 25 marzo “Anteprima L’Altra Toscana”, a cui partecipano il Consorzio Vini di Carmignano, Consorzio Chianti Rufina, Consorzio Vini Colline Lucchesi, Consorzio Vini Doc Cortona, Consorzio Vini della Maremma Toscana, Consorzio Vini Montecucco, Consorzio Vino Orcia, Consorzio Vini Terre di Casole, Consorzio Vini Terre di Pisa, Consorzio Vini Doc Valdarno di Sopra.

Copyright © 2000/2022