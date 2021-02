Produttori italiani raccontano i vini in diretta web ai wine trade del mondo con WinesCritic.com

Produttori ed enologi italiani collegati in diretta web in tre Continenti e sei nazioni, per raccontare i loro vini a wine trade selezionati di Hong Kong, Amsterdam e Stoccolma, Londra, New York e Firenze, che avranno ricevuta una box con i campioni di vino da assaggiare, in un viaggio virtuale nell’Italia del vino, e dell’Italia del vino nel mondo (della durata di 3 ore), approfondito anche grazie ad una guida digitale per scoprire la bellezza e l’autenticità di ogni vigneron. Si chiama “La Grande Bellezza, The Italian Wines Virtual Tour 2021” ed è il primo “evento mondiale” digitale ideato da WinesCritic.com (26-30 aprile), dopo aver recensito 1.500 produttori italiani in due anni.

I produttori potranno esibire due etichette recensite (con un punteggio di almeno 90+) e avranno una finestra di tempo a disposizione per raccontare la propria storia, le caratteristiche principali della zona di produzione e le annate presentate, a 50 tra importatori, distributori, ristoratori, sommelier e collezionisti selezionati per ogni città dal database di WinesCritic.com, Internationalwinereport.com e Wine-Searcher.com. Il tour sarà realizzato attraverso l’ausilio di Vinovae, la società francese che ricondiziona i vini in bottiglie piccole da 2cl ideali per una degustazione. E, da tutto il mondo, anche un certo numero di spettatori potrà assistere al virtual tour.

