Progetto Olgenome, l’olivo non ha più segreti: il Crea completa il sequenziamento del genoma

E adesso anche il genoma dell’olivo non ha più segreti: dopo tre anni di studi e sperimentazioni condotti nell’ambito del progetto Olgenome, il Crea (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria) con il suo Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura presenta il sequenziamento completo del genoma dell’ulivo, varietà Leccino, tra le più diffuse in Italia. Il Crea ha ideato e coordinato l’intera ricerca, identificando e caratterizzando i geni espressi nella cultivar Leccino, studiando funzioni geniche di interesse e avvalendosi del supporto specialistico di Iga Technology Services per il sequenziamento e l’assembling del genoma e del Crea Genomica e Bioinformatica per lo sviluppo di una mappa genetica e l’annotazione funzionale del genoma.

