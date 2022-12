Promozione, un portale web, enoturismo ed eccellenze: il futuro della “Rete Valpantena”

Esempio di sinergia nei territori del vino con altre eccellenze agricole, alimentari e di ristorazione e hotellerie, la “Rete Valpantena” punta ad ampliarsi aggregando altri soggetti economici con profilo qualitativo elevato e consonanza sugli obiettivi. E intanto progetta attività promozionali a livello nazionale e il varo di un portale, entro il primo semestre 2023, che includa e presenti ciò che il territorio nella sua interezza offre in termini di intrattenimento e di esperienze. Ecco gli obiettivi degli imprenditori che, nel giugno, hanno dato vita a un forte sodalizio per dare impulso al territorio della Valpantena, territorio vocato alla viticoltura, in cui si producono vini Valpolicella che possono fregiarsi del nome della valle in etichetta.

Gli imprenditori visionari fondatori della Rete - Agricola Pernigo, Angelini Wines & Estates, Costa Arente, La Collina dei Ciliegi e Ca’ del Moro Wine Retreat, Ripa della Volta e il Ristorante La Cru con Villa Balis Crema, realtà che, insieme, nel 2021, hanno sviluppato un fatturato di oltre 16 milioni di euro - hanno nei giorni scorsi incontrato altri soggetti economici del territorio potenzialmente interessati a mettere a fattore comune una strategia di azione a medio e lungo termine. Obiettivo primario lo sviluppo di progetti per valorizzare l’identità territoriale, in grado di coinvolgere un pubblico sempre più ampio in Italia e all’estero.

“La Rete Valpantena è un esperimento di collaborazione territoriale tra soggetti economici che grazie a un forte sodalizio vogliono dare al territorio su cui operano un impulso alla sua valorizzazione - ha spiegato Ettore Nicoletto, che guida il network e ceo di Angelini Wines & Estates - non siamo né un club, né una élite. Vogliamo coinvolgere altre realtà, aperti ad accogliere coloro che abbiano requisiti di qualità e condividano i nostri obiettivi. Confidiamo di allargare la base e diventare più rappresentativi del territorio puntando sulla competitività non solo del vino, che è un perno della Valle, ma di tutte le eccellenze. Vogliamo ampliare lo spettro di ambasciatori della qualità della Valpantena. Per questo abbiamo previsto un costo di ingresso nella Rete simbolico”.

La Valpantena congiunge Verona con la bellissima Lessinia. Come bellissima è la “valle degli dei”, caleidoscopio paesaggistico, produttivo, culturale, enogastronomico e ricettivo ancora sottostimato. Il margine di crescita del turismo nell’area è molto ampio, visto che prima della pandemia rappresentava solo per lo 0,3% sul totale registrato nell’intera provincia di Verona, ma non per questo il lavoro da fare è ridotto e semplice.

“Questi primi sei mesi dal varo della Rete Valpantena - ha continuato Ettore Nicoletto - sono serviti a familiarizzare tra noi sette soci fondatori. Un elemento molto importante per consolidare un comune sentire. C’è una totale convergenza tra noi e stiamo lavorando sulle attività promozionali a livello locale e, soprattutto, nazionale, fondamentali per perseguire il nostro primo obiettivo. Quello di una crescita virtuosa, preservando il grande patrimonio naturalistico della Valpantena, finora rimasta ai margini dell’offerta turistica veronese”.

Le azioni si focalizzeranno sulla promozione delle diverse eccellenze enogastronomiche della valle, con degustazioni di vino e olio evo, e sulla proposta delle essenze, dei mieli e degli altri prodotti dell’agricoltura che è, insieme all’estrazione di ghiaia e marmo, il fondamento dell’economia locale. La Valpantena offre anche ospitalità, con ristorazione e strutture di accoglienza eccellenti, e servizi che troveranno una vetrina in un portale interattivo. “Stiamo lavorando ad un portale che racconterà la Valpantena - ha illustrato Nicoletto - e offrirà un ventaglio di proposte e di opportunità segmentate per tutte le tasche. Speriamo di vararlo entro maggio per essere pronti per la prossima stagione estiva. Sarà un forte volano per attrarre e indirizzare i visitatori in Valpantena e condurli a conoscere tutte le opportunità che il territorio offre a tutto tondo”.

