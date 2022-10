Pronto sommelier? Nei supermercati VéGé linea diretta con l’esperto per ricevere consigli sul vino

È capitato a tutti: inchiodarsi di fronte allo scaffale del vino al supermercato, indecisi su quale etichetta abbinare ai piatti che ci aspettano a tavola o da portare ad una cena di amici. Proprio per fornire consigli in tempo reale ai propri clienti il gruppo Végé ha siglato un accordo con Smart Sommelier, servizio di video streaming in store nato con l’intento di fornire la migliore guida all’acquisto ai prodotti beverage. Il servizio consente, tramite videochiamata, di mettersi in contatto istantaneamente con un sommelier professionista certificato, a disposizione per il giusto consiglio d’abbinamento di un vino con un piatto, la descrizione di una particolare etichetta o un consiglio per scegliere un vino, una birra artigianale o spirit a disposizione nel punto vendita, sia fisico che digitale. Smart Sommelier sarà accessibile attraverso un totem o un Qr Code integrato da inquadrare con il proprio smartphone, nel volantino digitale con un semplice tasto chiamata e sulle piattaforme e-commerce dedicate alla spesa “ordina e ritira” o con consegna a domicilio.

“Smart Sommelier, oltre ad essere una start up retail tech emergente, un esperto di vini, birre e spirit, è una community che coinvolge clienti, distribuzione e produttori - afferma Gianluca Parisi, ceo Smart Sommelier - grazie alla propria piattaforma proprietaria consente al cliente di valutare una scelta di acquisto personalizzata; in particolare nel punto vendita consente una reale integrazione fra digitale e fisico in modo da offrire un’esperienza integrata. Abbiamo scelto VéGé come partner strategico vista la spinta innovativa che intende offrire ai suoi associati con soluzioni che migliorino l’esperienza dei clienti”.

Attraverso questa partnership Gruppo VéGé mira a colmare un gap fondamentale all’interno del mercato dei prodotti beverage, mettendo a disposizione di tutti consigli e conoscenze professionali e permettendo ai consumatori di condividere con i sommelier un’esperienza interamente pensata per le loro necessità.

Copyright © 2000/2022