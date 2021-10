Prosecco for breakfast? Perché no. È la tendenza lanciata, in “Milano Wine Week”, da Montelvini

Prosecco for breakfast? Perché no. È l’ultima tendenza pensata da Montelvini, cantina “ambasciatrice” delle bollicine di Asolo, che ha deciso di lanciarla a partire dalla “Milano Wine Week 2021” (2-10 ottobre). Proponendo un momento, quanto mai “inedito”, di convivialità, a metà tra la colazione ed il brunch, e che vede l’Asolo Prosecco Superiore Docg Brut Millesimato 2020 “FM333” servito nei calici fin dal mattino, protagonista di degustazioni gratuite per gli appassionati più curiosi e che hanno voglia di sperimentare una colazione gourmet con il vino, al DanielCanzian Ristorante con le proposte dello chef Daniel Canzian. Un’idea che rispecchia lo “stile Prosecco”, la bollicina made in Italy più amata e consumata nel mondo, grazie alla versatilità nei consumi e sempre di più anche nei pasti, dalla colazione al dopo-cena, simbolo dello stare insieme “all’italiana” con divertimento e qualità.

Copyright © 2000/2021