Prosecco vs Prosek: domani posizione e motivazioni tecniche del dossier italiano

Quella di domani sarà una giornata campale nella querelle che mette di fronte Prosecco e Prosek, perché il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli e il Sottosegretario Gian Marco Centinaio presenteranno (in conferenza stampa) il dossier nato dall’ultimo incontro del gruppo di lavoro della filiera del vino, di scena qualche giorno fa a Venezia, con l’opposizione - posizione italiana e motivazioni tecniche - al riconoscimento della menzione geografica tradizionale europea per il Prošek croato, che domani stesso verrà trasmessa all’attenzione della Commissione Europea. Tante le motivazioni a sostegno della tesi italiane, di natura storica e legislativa, che, domani, verranno messe nere su bianco, in attesa che la Commissione Ue ne prenda visione e si pronunci, una volta per tutte, sulla richiesta croata di riconoscere la menzione tradizionale “Prosek”.

