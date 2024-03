Quando il vino rosso diventa “heavy metal”, ecco la bottiglia ispirata agli Iron Maiden

Non è la prima volta che pensano al vino, senza dimenticare l’esperienza attiva con il mondo della birra, a dimostrazione che gli Iron Maiden non sono soltanto una leggendaria band di heavy metal molto produttiva in termini di dischi e concerti ma anche di idee da ... mettere nel bicchiere. E così non stupisce di leggere il nome del gruppo britannico nel nome di un vino portoghese, l’“Iron Maiden Darkest Red”, un Douro Doc, blend di Touriga Nacional e del Tempranillo, realizzato dallo storico produttore portoghese Van Zeller Wine Collection ed ispirato alla canzone “Darkest Hour” del 2021, proprio come l’annata del vino in questione. È stato presentato al ProWein di Dusseldorf dove ha parlato il responsabile delle vendite del distributore Ehrmanns Wine, Paul Daniell, che ha confermato l’interesse della band per i vini portoghesi tanto che, felice coincidenza, il frontman degli Iron Maiden, Bruce Dickinson, lo scorso autunno è stato tra i relatori del “Wine Future” che si è tenuto a Coimbra.

La band, riporta The Drink Business, è stata coinvolta nella scelta del vino che ha 13,5 gradi, non moltissimi per un gruppo che con gli strumenti “picchia duro” ma la facile bevibilità è un requisito che è stato ricercato. Ci si attende adesso una grande risposta dai collezionisti e dai fan della band, tantissimi in entrambi i casi, con la grafica della bottiglia che sfoggia l’iconico “Eddie”, la mascotte degli Iron Maiden che appare nella versione utilizzata per l’attuale tour mondiale del gruppo. Le t-shirt degli Iron Maiden con “Eddie” sono indossate ovunque nel mondo e chissà che questo vino, si parla di 12 sterline a bottiglie, non diventi presto un “must” tra i giovani o più stagionati “metallari”.

Di certo da Kylie Minogue a Gary Barlow, a Snoop Dogg, non mancano le star internazionali affascinate dal “nettare di bacco”.

