Dalla vetta della Hit Parade a quella delle vendite di vino: la parabola di Kylie Minogue

“Dopo una lunga carriera nella musica (che continua, ndr), ora ho più tempo per dedicarmi a me stessa e alle cose che mi appassionano e mi coinvolgono in maniera importante, come il vino. . Ho iniziato a fare il vino rosé perchè mi piaceva berlo, ed un giorno, con il calice in mano, mentre la luce del giorno filtrava dalla finestra, mi sono detta che mi sarebbe piaciuto produrre un mio rosè, e poi ho avuto la fortuna di trovare tanti partner importanti e bravissimi, come Zonin per il prosecco Rosè, un produttore fantastico”.

