Quando la bottiglia è parte del marchio: la Corte di Appello di Venezia dà ancora ragione a Bottega

Anche la bottiglia, quando è particolare e identifica a colpo d’occhio un prodotto o un’azienda precisa, fa parte del brand, e di conseguenza non può essere imitata. È il senso del pronunciamento della Corte d’Appello di Venezia, “che si è pronunciata recentemente con una sentenza, che ha confermato la piena validità dei marchi di Bottega Spa, a tutela dei tratti distintivi delle bottiglie Bottega Gold e Rose Gold, e ha respinto la domanda di non contraffazione di Ca’ di Rajo, riconoscendo la confondibilità con i marchi di Bottega delle bottiglie oro e rosa specchiate di Ca’ di Rajo, con relativa condanna al pagamento delle spese processuali”. A comunicarlo la stessa azienda guidata da Sandro Bottega, tra i brand italiani più conosciuti, soprattutto grazie al Prosecco, secondo cui “questa sentenza conferma l’analoga sentenza, resa in primo grado dal Tribunale di Venezia, la precedente decisione in fase cautelare e il successivo reclamo al collegio. Quindi si tratta di una vittoria confermata quattro volte”.

“Nello specifico, la Corte veneziana - spiega Bottega - tra le più competenti del nostro paese, ha argomentato che i colori oro e rosa specchiati delle bottiglie, peculiarità distintiva, sono l’elemento primario caratterizzante i marchi di Bottega Spa. Quindi non la forma della bottiglia, né l’etichetta, né altri dettagli grafici valgono ad eliminare l’effetto confusorio di identiche specchiature. Stesse decisioni sono state prese nel recente passato dall’Euipo, l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, e successivamente dal Tribunale Ue. La sentenza sopra citata ha quindi confermato una volta in più la distintività dei marchi, espressa dalla diffusione del brand su scala mondiale al punto che la cosiddetta specchiatura dei colori oro e rosa sono diventati l’emblema dei marchi di Bottega”.

Bottega, ricorda ancora l’azienda, ha ideato le bottiglie con colori specchiati a partire dal 2001, a conferma di una carriera lunga e articolata in cui ha sempre dimostrato massima originalità ed estrema innovazione, caratteristiche imprenditoriali che, insieme a una qualità riconosciuta negli anni da quasi 400 premi nazionali ed internazionali, hanno portato la cantina e distilleria di Bibano di Godega ad essere una delle aziende più imitate in tutto il mondo nel settore dei vini e dei distillati. La validità dei marchi registrati nel corso degli anni è stata riconosciuta in Italia e in Europa dai diversi organi competenti.

