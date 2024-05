Quanti ettari di vigna ettari espiantare in Francia? Il Governo lo chiede ai viticoltori, on line

Richiesto, promesso, annunciato, ma il piano da espianto da 100.000 ettari di vigna di cui si discute in Francia, da tempo, non ha mai preso davvero corpo, diversamente da quello di Bordeaux, ufficialmente appoggiato su “questioni sanitarie” che riguarda 9.500 ettari nella Gironda. Anche perchè, di fatto, al di là di stime basate su singole visioni, di dati ufficiali su quanto effettivamente ci sarebbe da espiantare per riequilibrare il mercato e far crescere i prezzi dei vini di fascia più bassa, nessuno lo sa con esattezza. Ed allora, con il classico pragmatismo francese, FranceAgrimer, agenzia del Governo di Francia, ha lanciato un sondaggio on line, chiedendo ai viticoltori quanta superficie sarebbero disposti ad impegnare in cambio di un aiuto temporaneo di 2.500 euro ad ettaro estirpato, in cambio del non reimpianto di una superficie equivalente per 4 anni, e quanti ettari sarebbero disposti ad estirpare per sempre, in cambio di un contributo di 4.000 euro ad ettaro. Specificando che, ovviamente, il sondaggio, che si chiude il 12 giugno 2024, è fatto solo a fine statistico, e non comporta nessun obbligo per chi, risponderà ...

