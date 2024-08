“Red Circle Investments” by Renzo Rosso sostiene “Only The Brave Chiama Alice”

Il sostegno psicologico dei più giovani, in una società sempre più frenica, competitiva e in continuo mutamento, è sempre più importante. E ad occuparsene, ovviamente, oltre allo Stato, sono tante associazioni di volontariato, in tutta Italia. Come Only The Brave Chiama Alice, lo sportello psicologico gratuito online dedicato ai ragazzi tra i 12 e i 25 anni, attivo dal 2021 grazie a OTB Foundation, l’ente del Terzo Settore del gruppo di moda guidato da Renzo Rosso, scelto da Red Circle Investments, la società di investimenti privati di Renzo Rosso, come iniziativa benefica da supportare come concordato e annunciato alla cessione della quota detenuta in Masi Agricola.

“Nell’accordo di uscita di Red Circle Investments dal capitale di Masi Agricola, infatti, i due presidenti, Renzo Rosso e Sandro Boscaini, avevano annunciato che, a suggello dell’avvenuto chiarimento, avrebbero identificato un’iniziativa benefica da supportare (come da comunicato stampa emesso da Masi Agricola il 15 marzo 2024), e la scelta del presidente di Red Circle Investments è caduta su questo progetto”, spiega una nota ufficiale.

“Stando ai dati raccolti dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, tra il 20% e il 25% dei bambini e adolescenti in Italia manifesta i segni d’ansia e di depressione. Per contrastare il significativo incremento di questi disturbi, Otb Foundation e Associazione Alice Ets hanno creato Only The Brave Chiama Alice, uno sportello gratuito che si rivolge proprio a ragazzi dai 12 ai 25 anni in tutta Italia, uno spazio di ascolto, confronto e supporto, un momento di incontro con un professionista per coloro che ne sentono la necessità in un periodo particolarmente complesso come questo. Grazie alla collaborazione fra Otb Foundation, da sempre attenta ai giovani e abituata a rispondere in maniera rapida ed efficace a nuovi bisogni e difficoltà, e Associazione Alice Ets, di cui è presidente la nota psicoterapeuta Stefania Andreoli, sono stati oltre 300 i ragazzi che hanno potuto rivolgersi allo sportello da inizio attività per oltre 1.400 ore di consulenza individuali, e il costante aumento del numero di richieste ha spinto la Fondazione a strutturare maggiormente questo spazio di cura, garantendo ad ogni utente maggiorenne che lo necessiti la presa in carico di almeno 10 colloqui psicologici gratuiti”, spiega ancora Red Circle Investments.

“Sono molto orgoglioso dei progetti che la Fondazione Otv supporta, e l’attenzione ai problemi dei giovani in particolare è una cosa che mi sta a cuore da sempre. Come comunicato, la scelta del progetto a cui donare avrebbe dovuto essere congiunta con Sandro Boscaini, ma non avendo trovato un accordo e volendo mantenere la promessa pubblica fatta, ho deciso di procedere e tener fede al mio impegno, soprattutto trattandosi di sociale, un ambito in cui sono impegnato da anni. Il mio concetto di imprenditoria è più che mai circolare: le aziende producono, vendono, creano profitti e hanno il dovere di ritornarne una parte alla società”, è il commento di Renzo Rosso.

