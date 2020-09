Riscoprire i Colli Berici: un libro racconta il cuore verde di Vicenza

Celebrare la nascita, la storia e la viticoltura delle colline beriche che circondano Vicenza e farle riscoprire agli enoappassionati, attraverso la loro natura incontaminata, gli scorci più suggestivi e le ville neoclassiche che ne punteggiano il paesaggio: è l’obiettivo di “Colli Berici - Le terre, le vigne, le ville”, il volume del Consorzio di tutela dei vini dei Colli Berici e di Vicenza, ieri, a Villa San Fermo di Lonigo. Redatto in italiano e inglese, racchiude la storia dei Colli Berici, con un ampio spazio dedicato alla trasformazione della produzione vitivinicola della zona e l’andamento delle annate dal 2000 al 2019.



“Il nostro territorio è forse meno noto di altri, ma non meno interessante - spiega Giovanni Ponchia, direttore del Consorzio di tutela dei vini dei Colli Berici e di Vicenza - questa pubblicazione sarà un aiuto per tutti coloro che vorranno avventurarsi per la prima volta alla scoperta dell’area berica, ma anche per far riscoprire questa zona a conoscitori e appassionati, con occhi diversi e nuove informazioni”.



Per la realizzazione del progetto, il Consorzio ha coinvolto, accanto alla penna di Giovanni Ponchia, anche lo scrittore Gianluca Sgreva, la geologa Alessandra Giorgianni, il professore Gianni Moriani, coordinatore del Master in Filosofia del Cibo e del Vino dell’Università San Raffaele di Milano, il ricercatore CREA-VE Conegliano Diego Tomasi e il tecnico Arpa Veneto Silvia Obber, con le foto di Claudio Portinari e Mauro Fermariello.

Nei prossimi giorni uscirà anche un video di WineNews dedicato proprio al territorio dei Colli Berici.

