Ristoranti, bistrot, distributori e non solo: ecco le migliori carte dei vini d’Italia

Il Piazza Duomo di Alba di Enrico Crippa e della famiglia Ceretto, Le Calandre di Rubano dei fratelli Alajmo e l’Enoteca Pinchiorri di Annie Feolde e Giorgio Pinchiorri di Firenze tra i tristellati; La Peca di Lonigo dei fratelli Portinari, il D.O. di Davide Oldani a Cornaredo e il Castel Finedining Restaurant di Tirolo tra i bistellati; ed ancora realtà di alta ospitalità come il Capofaro Locanda e Malvasia di Tasca d’Almerita a Salina, bistrot come il Caffè Dante di Verona della famiglia Tommasi, wine shop on line come Tannico e 3k-Wine, insegne della gdo come Esselunga e Iper, distributori come Partesa, Pellegrini e Le Caves des Pyrenne, catene come Signorvino e tanti altri: sono quasi 100 i ristoranti, enoteche, wine bar, distributori che hanno ricevuto il premio per “le migliori carte dei vini”, riservato agli esercizi di somministrazione, e del “Wine Retail Awards”, per la grande distribuzione, assegnato dalla “Milano Wine Week” 2021.

A scegliere la lista una giuria presieduta dal critico Andrea Grignaffini e coordinata dalla sommelier Irene Forni (e formata da giornalisti, critici e wine educator come Cinzia Benzi, Filippo Bartolotta, Francesca Ciancio, Asa Johansson, Emanuele Alessandro Gobbi, Andrea Gori, Erika Mantovan, Luciano Pignataro, Antonio Paolini, Simon Staffler). “Un duro lavoro, ma ne è valsa davvero la pena”, assicurano i giurati. “In questi mesi abbiamo analizzato le carte dei vini di tantissimi esercizi, cercando la scintilla, quel quid che le rendesse davvero speciali: ricchezza delle proposte, ma anche ricercatezza, profondità, varietà e sperimentazione”.

Una lista corposa, quella dei premiati, da cui mancano, va detto, nomi cult del buon bere italiano celebrati a livello internazionale per le loro carte dei vini, come La Pergola del Rome Cavalieri di Heinz Beck, La Ciau del Tornavento di Treiso dello chef Maurilio Garola, il Ristorante Cracco di Milano, l’Antica Bottega del Vino di Verona, riferimento per gli enoappasionati, oggi di proprietà delle Famiglie Storiche e guidata da Luca Nicolis, o il Poeta Contadino di Alberobello di Leonardo Marco, per esempio, che, da anni, ricevono il “Grand Awards” assegnato a livello mondiale dalla rivista americana “Wine Spectator”, per esempio. Ma ogni premio è un premio a sé, che risponde a diversi criteri di selezione, giudizio e sensibilità.

Focus - Tutti i vincitori del “Premio carte dei vini” della Milano Wine Week

Tre Stelle

1 Piazza Duomo

2 Le Calandre

3 Enoteca Pinchiorri

Due Stelle

1 La Peca

2 Castel Finedining Restaurant

3 D.O

Una Stella

1 D.One Ristorante Diffuso

2 Borgo San Jacopo

3 Romano

4 Ristorante La Bandiera

5 Piazzetta Milu’

6 Inkiostro

7 Aminta Resort

8 Per Me - Giulio Terrinoni

9 Osteria di Passignano

10 Villa Maiella

Fine Dining- Gourmet

1 Blend4

2 Osteria Le Logge

3 Ristorante Opera Torino

4 La Bullona

5 Summit Restaurant

6 Enoteca Bruni

7 Langosteria

8 Senso Lake Garda

9 Cucine Nervi

10 Immorale

11 La Bottega Di Parigi

Osteria

1 Ciz Cantina E Cucina

2 Osteria Dal Cinon

3 Caffe’ La Crepa

4 Il Santo Bevitore

5 Trattoria Falconi

6 Fattoria Conca D’oro

7 Locanda Belvedere

8 Osteria La Coniglio Bianco

9 Osteria A Porto D’oglio

Bistrot

1 Villa Garassino

2 3k Wine

3 142 Restaurant

4 Caffe Dante

5 Franceschetta 58

6 Biosseri

7 Al Carroponte

8 El Molin

9 Mix Bistro

Wine Bar

1 Dal Zovo

2 Brylla

3 Enoteca Baldi

4 Tannico Wine Bar

5 Vineria Portofranco

6 Antico Caffe

7 Helena Wine Boutique

8 Disotto Winebar

9 Sala Del Vino

10 Il Wine Bar Trimani

11 Le Volpi e L’uva

Hotellerie

1 Capofaro Locanda E Malvasia

2 Baita Fraina

3 Ristorante Posta Marcucci

4 Ristorante Borgo Antico

5 Antica Dimora Del Gruccione

6 Agriturismo Ferdi

7 Engel Gourmet

8 Therasia Resort

Pizzeria

1 Grigoris

2 Sant’isidoro

Etnico Fusion

1 L’angelo Cucina Fusion

2 Ba Restaurant

3 Cinta Rasa

4 Nojo

5 Serendepico

6 Moi Omakase

7 Bad Schörgau

Focus - Tutti i vincitori del “Retail Awards” della Milano Wine Week

Enoteca

1 Taverne del Gusto

2 Vinoteca al Chianti

3 Enoteca Decantami

4 Roscioli

Disribuzione

1 Partesa

2 Pellegrini

3 Le Caves Des Pyrenne

Supermercati

1 Esselunga

2 Iper (Rozzano)

Wine Shop Online

1 Tannico

2 Online 3kwine

Catene

1 Signorvino

2 Trapizzino

Copyright © 2000/2021