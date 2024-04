Ritrovare la meraviglia dell’infanzia nella cantina di famiglia: il nuovo progetto di Zenato Academy

Ritrovare la meraviglia dell’infanzia trascorsa nella cantina di famiglia, e rappresentata da sagome tra gli strumenti di produzione color porpora come l’uva che dà vita all’Amarone e al Ripassa, dalla conchiglia che riporta all’identità del territorio del vino Lugana, prodotto nel basso Garda su un particolare terreno residuo delle ultime glaciazioni, alle figure geometriche che rimandano all’amore per la terra e al legame con la tradizione famigliare, dai gioielli che ricordano la preziosità dei vini e la vocazione della famiglia per il bello e il mondo dell’arte, al laboratorio designato dall’artista per giocare con le sagome e far brillare i suoi diamanti di cartone, luogo in cui si studia il vino e dove coesistono alambicchi, bilance, computer, pronti a testare, prevedere e assicurarsi la qualità del prodotto. Ecco “Rosa Sentinella”, la mostra delle opere dell’artista visiva italiana Rachele Maistrello con cui si apre una nuova fase del progetto internazionale di Zenato Academy, e con il quale la griffe veneta investe nei giovani e promuove una nuova riflessione sulla cultura del vino, del territorio, delle tradizioni, e che, dal 6 maggio, sarà allestita nella Tenuta S. Cristina a Peschiera del Garda, per poi partecipare ad eventi e rassegne italiane e internazionali.

Il titolo del progetto rimanda all’usanza della “rosa sentinella”, che in passato veniva piantata in testa ai filari, in quanto era solita manifestare per prima i sintomi di eventuali malattie che possono colpire la vite. “Dopo l’esperienza quadriennale di “Vino. Oltre gli oggetti/il paesaggio/il ritratto/la fotografia”, che ha visto la partecipazione di studenti di quattro scuole internazionali di fotografia, dall’Accademia di Belle Arti di Brera, alla scuola F/16 di Berlino, alla Fmav di Modena e alla School of Visual Art di New York - racconta Nadia Zenato - abbiamo deciso di coinvolgere una singola artista under 40, che è stata lasciata completamente libera di rappresentare i valori che ha percepito nelle Tenute dell’azienda e che l’hanno spinta a guardare i luoghi in modo differente”.

La mostra si completa con la stampa di un libro d’artista, in italiano e in inglese, che contiene più di 40 immagini tra fotografie e tavole grafiche (Edizioni Biblos - Zenato Academy).

Copyright © 2000/2024