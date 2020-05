Rumors: il fondo Clessidra pronto ad acquisire la maggioranza di Botter

Per il vino, come per tutte le attività economiche, saranno tempi difficili, non c’è dubbio. Eppure, c’è chi è convinto che non sarà una catastrofe. Come mostra a più riprese, in questi tempi, il mondo della finanza, che sembra voler accelerare gli investimenti su asset come quello del vino che, come gran parte del settore agroalimentare nel suo complesso, si è dimostrato spesso anticiclico rispettare alle crisi economiche. E così, se nei giorni scorsi è arrivata la notizia dell’ingresso al 5% della Red Circle di Lorenzo Rosso (Diesel) nel capitale di Masi Agricola (la cui maggioranza resta saldamente nelle mani della famiglia Boscaini, ndr), ed è di inizio anno il passaggio di Farnese Vini dalla Nb Renaissance Partners alla americana Platinum Equity (con l’azienda abruzzese sempre guidata da Valentino Sciotti), continua rimbalzare la notizia che sarebbe pronta a passare di mano una delle maggiori realtà private del vino italiano, Botter, la casa vinicola di Fossalta di Piave, tra i leader del Prosecco e non solo, e che, secondo tanti media (soprattutto di finanza), dopo aver ceduto il 22,5% delle quote al fondo Dea Capital, ora starebbe trattando per la cessione delle quote di maggioranza al fondo Clessidra di Carlo Pesenti (già attivo nel settore agroalimentare con Caffè Borbone ed il salumificio Capitelli).

Un affare che potrebbe aggirarsi sui 330 milioni di euro, ma che, secondo altre stime, si aggirerebbe su una cifra più “realistica”, e pur sempre altissima, tra i 200 ed i 230 milioni di euro. D’altronde, Botter è una delle realtà più appetibili del momento, forte di una crescita di fatturato di oltre 20 milioni di euro nel 2019 sul 2018, e con una quota di export sul totale del fatturato, superiore al 95%.

