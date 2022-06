Rumors: la famiglia Descours (Epi), tra le più facoltose di Francia, compra in Chianti Classico

Nel 2016 aveva acquistato la Tenuta Greppo Biondi-Santi, cantina-icona dove è nato, nell’Ottocento, il Brunello di Montalcino, uno dei miti del vino italiano e del mondo, e, oggi, la famiglia Descours sembra prossima all’acquisizione - come WineNews è in grado di anticipare - di Isole e Olena, una delle aziende di riferimento del Chianti Classico, tra i territori più belli del mondo, a metà strada tra le storiche città d’arte di Firenze e di Siena, “capitale” del Rinascimento la prima e l’altra del Medioevo, in Italia. L’affare, stando ai rumors, sta per essere portato a termine dalla famiglia francese, tra le più facoltose di Francia, che controlla il gruppo del lusso Epi, guidato da Christofer Descours.

Isole e Olena si trova al centro del Chianti Classico, sul versante occidentale a metà strada tra Firenze e Siena, ad un’altitudine compresa tra 350-490 metri. Tutti i vini sono prodotti con sole uve provenienti dai 56 ettari vitati di proprietà dal 1956 della famiglia De Marchi e diretta da Paolo De Marchi dal 1976, e, grazie a questo lavoro, Isole e Olena è da annoverare, con orgoglio, nel ristretto numero di aziende che hanno guidato il rinnovamento del Chianti Classico, di sicuro uno dei territori più belli del mondo. Che sembra aver anche affascinato l’importante gruppo del lusso di Francia.

Il gruppo francese Epi aveva investito nel 2016 nell’acquisizione di una delle cantine storiche d’Italia, Tenuta Greppo Biondi-Santi (che ha anche arricchito con ulteriori acquisizioni di vigneti, negli anni a seguire, a Montalcino, ndr), oggi condotta dall’ad Giampiero Bertolini; un gruppo del lusso, che sta lavorando molto bene, sia in termini di produzione che di valore aggiunto, nel settore dei fine wine, mantenendo sempre fermo il dogma della qualità e della tipicità assoluta in quel del Brunello a Montalcino, e, di conseguenza, quello del brand Biondi-Santi.

Il gruppo della famiglia Descours, guidato da Christofer Descours, cresce, dunque, ancora nel mondo del vino: già proprietario anche di realtà dello Champagne, come Charles Heidsieck, Epi ha acquisito, di recente, anche la maggioranza di Folio Fine Wine Partners, uno dei nomi storici della distribuzione di vino in Usa della famiglia Mondavi, che ha in portafoglio brand importanti del vino italiano e marchi di Spagna, Argentina e Francia (ma, nell’accordo del luglio 2020, con Folio Fine Wine Partners, non sono stati coinvolti i vini di Biondi-Santi, che, in Usa, continuano ad essere distribuiti da Wilson Daniels, altro nome top del mercato americano).

Un investimento importante quello di Isole e Olena in Chianti Classico, da parte del gruppo del lusso Epi (le cifre sono chiaramente riservate), che ne conferma le ambizioni di crescita nel mondo del vino, anche in Italia, con nuove acquisizioni nei territori di maggiore prestigio.

