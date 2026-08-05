San Lorenzo, occhi al cielo: la notte del 10 agosto è il momento clou di “Calici di Stelle” 

Un calice di vino, gli amici intorno, lo sguardo all’insù in cerca del desiderio da esprimere al primo lampo di luce nel buio: mancano solo pochi giorni alla notte magica del 10 agosto - San Lorenzo, quando lo sciame meteorico delle Perseidi raggiungerà il suo picco - momento clou di “Calici di Stelle”, l’iconico evento del Movimento Turismo del Vino che trasforma cantine, borghi e piazze di tutto lo Stivale in un unico, grande “outdoor party” enologico. Che si tratti di un concerto davanti ad una cantina toscana, di una passeggiata tra i vigneti siciliani o di un aperitivo in una piazza di paese, “Calici di Stelle” 2026 si conferma un appuntamento capace di unire cultura, territorio e leggerezza, e che, edizione dopo edizione, da oltre trent’anni, continua a raccontare il vino non solo come prodotto, ma come esperienza collettiva, cultura del territorio e - soprattutto - piacere della convivialità. Migliaia di persone si ritroveranno per un brindisi collettivo sotto il cielo, in un mix perfetto di romanticismo, leggerezza estiva e made in Italy. In Sicilia, Donnafugata accoglie i visitatori da Contessa Entellina, alla scoperta delle opere di giovani artisti, con degustazioni e dj set; le storiche cantine Florio diventano il palcoscenico d’elezione per un incontro con una nota scrittrice, una cena tipica siciliana e una notte in musica; in Toscana “Calici di Stelle” va avanti per tre notti, dall’8 al 10 agosto, nel territorio dell’Orcia Doc, tra cene in collaborazione con Slow Food, aperitivi in stile picnic, banchi d’assaggio e concerti, mentre a Montepulciano si brinda con il Vino Nobile all’edizione n. 25 dell’evento, con tour delle cantine storiche, cortei di sbandieratori e tamburini, mercatini e naturalmente degustazioni guidate e cene tipiche nelle varie contrade; a Milano, il 10 e 12 agosto, appuntamento in centro per un tour in bus insieme alle cantine Mtv, con tasting di vino e cibo “on the road”. Ecco gli appuntamenti in programma nella selezione WineNews.

Il format di “Calici di Stelle” si adatta di volta in volta al territorio, ma alcuni ingredienti restano costanti: percorsi di degustazione guidati, trekking tra i filari al tramonto, picnic e aperitivi sotto le stelle, cene a base di prodotti locali, concerti e osservazioni astronomiche con astronomi amatoriali pronti a raccontare le Perseidi a chi alza gli occhi al cielo per la prima volta, verticali di vecchie annate, musica dal vivo, spettacoli teatrali, street food e degustazioni di olio evo e distillati. Non mancheranno, inoltre, incontri culturali, mostre, live painting e pittura, lezioni di ballo: un mix di food & wine experiences pensato per un pubblico ampio, in un’atmosfera rilassata e a misura di famiglia. Il claim, quest’anno, è “Brinda alla vita!” e, come sottolinea Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente del Movimento Turismo del Vino, i valori al centro della manifestazione sono proprio l’educazione al consumo, il dialogo tra generazioni, la sicurezza stradale come responsabilità condivisa e la valorizzazione di uno stile di vita fondato sul rispetto e sulla misura. I produttori puntano così a coinvolgere tutta la famiglia, raccontando il valore del vino come patrimonio di territori e tradizioni da custodire e tramandare.

Centinaia gli appuntamenti in tutte le regioni: in Abruzzo sono 24 le cantine che aderiscono all’evento, mentre in Campania l’8 agosto appuntamento al Castello di Taurasi per l’evento regionale con le migliori etichette del territorio, mentre Mastroberardino e Antica Hirpinia organizzano visite in cantina e in bottaia, menu a tema con prodotti identitari e appuntamenti con l’astronomo. In Emilia Romagna gli eventi si svolgeranno nei centri di Valsamoggia (10 agosto) e Fontanelice (10 agosto), mentre alla cantina Agrivar (by Palazzo di Varignana) a Castel San Pietro Terme (Bologna) il 10 agosto andrà in scena una serata dedicata alla scoperta e alla narrazione delle costellazioni astrale, insieme all’Associazione Astrofili “Cielo Permettendo”, tra pop corn e calici di vino.

In Friuli Venezia Giulia degustazioni con protagonisti i vini della regione, abbinamenti con prodotti locali, cene a tema, visite in cantina e in barricaia, incontro con lo scrittore e osservazioni astronomiche tra i vigneti. Il 6 agosto, a San Daniele del Friuli (Udine), nella suggestiva cornice di Villa Serravallo, una serata all’insegna del vino e delle eccellenze regionali, che trasformerà il borgo in un raffinato palcoscenico del gusto a cielo aperto con un ironico percorso tra le vignette del “Concorso Internazionale Spirito di Vino”. Nel Lazio andranno in scena picnic tra i filari, passeggiate nei vigneti, visite in suggestive grotte di tufo, aperitivi al tramonto, cene dedicate ai sapori del territorio. E ancora relax sotto la luna, musica, osservazioni guidate del cielo, con proposte analcoliche, oltre al vino, per vivere un’estate in cantina all’insegna della convivialità e del consumo consapevole. In Lombardia le aziende aprono le porte per la nuova edizione dell’evento con appuntamenti sotto le stelle, degustazioni delle migliori etichette, abbinamenti con ricette tradizionali. Il 10 e 12 agosto appuntamento al centro di Milano per il tour in bus dei luoghi più celebri del capoluogo, dal Duomo ai Navigli, passando per Gate Aulenti e Citylife, in compagnia delle cantine Mtv: a bordo 5 vini, 5 food e 5 cantine, per un vero e proprio tasting “on the road”. A Casteggio (Pavia) si brinda invece il 7 agosto, con un concerto e oltre 30 etichette in degustazione ai banchi di assaggio.

In Piemonte tour in cantina e nei vigneti, percorsi degustazioni dedicati non solo al vino ma anche grappe, whisky, brandy e tanti altri distillati, aperitivi in vigna, osservazioni del cielo e musica dal vivo per vivere un’estate in cantina all’insegna del divertimento e dei sapori autentici. In Sardegna appuntamento il 7 agosto tra le vie del centro storico di Cabras, in un percorso che celebra le eccellenze gastronomiche della regione, tra i vini delle migliori cantine e street food d’autore, in una suggestiva serata vista mare.

In Sicilia sono 29 le cantine che apriranno le porte per trasformare l’isola in un grande itinerario dell’enoturismo. Il 10 agosto, nella cantina Contessa Entellina di Donnafugata, saranno protagoniste le oltre 180 opere di giovani artisti selezionate attraverso la Open Call “Le storie che ci uniscono”, tra fotografie, video, illustrazioni, poster o poesie. Gli ospiti saranno accompagnati in un percorso che prende il via con una passeggiata nel vigneto sotto le stelle, prosegue con il videomapping e la degustazione di una selezione di vini Donnafugata, per poi condurre al giardino per una full immersion nel dialogo arte e vino. La serata si concluderà con il dj set finale. Da Cantine Florio, a Marsala, andrà in scena la presentazione de “L'Alba dei Leoni”, il nuovo romanzo di Stefania Auci, che riporta il lettore alle origini della famiglia Florio. Poi una visita guidata alle monumentali bottaie Florio, autentiche cattedrali del Marsala, seguita da un percorso gastronomico ideato dallo chef Peppe Giuffrè, che interpreterà la tradizione siciliana con un menu ispirato all’universo dei Florio. Per finire brindisi sotto le stelle con la musica del chitarrista Gino De Vita.

In Toscana alla Tenuta di Nozzole, storica cantina di Greve in Chianti (Firenze), il 10 agosto l’edizione 2026 di “Calici di Stelle” sarà dedicata ad un anniversario speciale, i 40 anni de La Pietra Chardonnay Toscana Igt, celebrati con una prestigiosa mini verticale di due annate storiche, con una grigliata dell’Antica Macelleria Cecchini. La serata sarà accompagnata dal dj set di Ander Off, dagli esperti dell’Associazione Astrofili Fiorentini, che guideranno gli ospiti nell’osservazione delle costellazioni e della Luna, e da un live painting. A rendere l’atmosfera ancora più speciale la presenza di Giovanni Folonari, presidente dell’azienda. L’evento è a numero chiuso e su prenotazione. Nella spettacolare cantina di Rocca di Frassinello, in Maremma - nata da una joint venture tra Castellare di Castellina e Château Lafite e disegnata dall’archistar Renzo Piano - il 12 agosto andrà in scena un brindisi speciale sulla terrazza panoramica, accompagnato dall’osservazione del cielo stellato con i telescopi, grazie alla guida dagli astrofili dell’Amsa. A Montepulciano (Siena), per celebrare l’anniversario dell’edizione n. 25 dell'evento, la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese dona alla città 25 alberi, insieme ad uno speciale allestimento in Piazza Grande, con un albero simbolico. Per l’occasione sarà presentato un calice celebrativo in edizione limitata e tutti i ragazzi e le ragazze che nel 2026 compiono 25 anni lo riceveranno gratuitamente. Il 10 agosto via libera a tour delle cantine storiche, corteo di sbandieratori e tamburini, mercatini e naturalmente degustazioni guidate e cene tipiche nelle varie contrade. Il vino Orcia Doc festeggia per tre notti: si comincia l’8 agosto a Campiglia d’Orcia con un evento dedicato alla cultura del cibo buono, pulito e giusto promosso da Slow Food, con una cena che valorizza prodotti e tradizioni locali. Sabato 9 agosto appuntamento a Castiglione d’Orcia, dove la Rocca di Tentennano ospiterà un aperitivo al tramonto in stile picnic, accompagnato da musica dal vivo. Domenica 10 agosto, a Castiglione d’Orcia, la notte di San Lorenzo sarà celebrata nel centro storico, tra la banda del paese, i banchi d’assaggio dei produttori del Consorzio del Vino Orcia, i piatti dei ristoratori locali, degustazioni guidate, esibizioni e concerti. In Umbria 19 aziende si preparano a vivere insieme agli enoappassionati una serie di appuntamenti sotto le stelle, tra osservazioni con telescopi, cene tra i vigneti a lume di candela seguite da incontri astrologici, musica dal vivo e djset, serate a tema pizza e grigliata, nonché degustazioni dedicati al mondo delle bollicine.

In Veneto appuntamento l’8 agosto con “Calici di Stelle” a Cortina d’Ampezzo, nella prestigiosa cornice dell’Hotel Ancora Cortina, per una serata di degustazioni di grandi vini ed eccellenze delle Dolomiti, che vedrà inoltre la partecipazione delle cantine Mtv Lombardia. La cantina Guerrieri Rizzardi, a Bardolino (Verona) accoglie i visitatori il 13 agosto, con visite guidate, assaggi delle etichette, musica dal vivo e food truck, per finire con un brindisi collettivo.

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