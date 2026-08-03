Le Donne della Vite premiano la migliore fotografia di un paesaggio del vino italiano

Dalle geometrie perfette dei filari che ridisegnano le nostre colline ai dettagli nascosti tra le foglie, dai colori che mutano con le stagioni ai gesti silenziosi di chi se ne prende cura. Paesaggi che mutano nei colori, dal risveglio primaverile al riposo autunnale, e nelle forme, col trascorrere degli anni e il maturare dell’età delle vigne. Dove spesso la vite stessa è uno degli elementi che concorrono alla bellezza di un territorio, insieme al bosco, agli edifici rurali, al profilo delle alture, alle luci, ai corsi dei fiumi e all’elemento umano: paesaggi, dunque, degni di essere immortalati. È per questo che le Donne della Vite, che sin dalla loro nascita, nel 2015, hanno tra i temi prediletti il paesaggio viticolo, la sua salvaguardia e la sua valorizzazione, hanno lanciato il concorso fotografico “Radici nel paesaggio - L’armonia tra vite e territorio”, invitando fotografi professionisti, amatori e appassionati da tutta Italia a raccontare la vigna in ogni sua forma (entro il 15 ottobre).

La giuria sarà composta da un fotografo professionista (presidente) e dal comitato direttivo delle Donne della Vite. Al primo classificato in premio un voucher per una cena per 2 in un ristorante a scelta, al secondo andranno 6 bottiglie di DiVento Imara, il vino solidale e sostenibile delle Donne della Vite, mentre al terzo 3 bottiglie di DiVento Imara.

Gli scatti verranno esposti in occasione del convegno “Valori e significati del paesaggio viticolo”, organizzato dalle Donne della Vite, a Villa Calcinaia a Greve in Chianti (26 novembre), da oltre un secolo di proprietà della storica famiglia Capponi, tra le Ville-Fattoria candidate Unesco, nel cuore del Chianti Classico, considerato da molti il paesaggio del vino più bello del mondo.

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