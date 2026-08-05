“Vinitaly and the City”, il format per i wine lovers by Vinitaly-Veronafiere, raddoppia in Calabria

Dedicato ai wine lovers, e non solo ai “super appassionati” ed agli addetti ai lavori, il format del fuorisalone dell’evento di riferimento internazionale del vino italiano, continua il suo “viaggio in Italia” con la sua formula che si conferma esportabile fuori Verona, e replicabile in altri luoghi suggestivi, e di successo: è quello di “Vinitaly and the City - Calabria in Wine” n. 3 firmato Vinitaly-Veronafiere e che, dopo il Parco Archeologico di Sibari - con la partecipazione, nei giorni scorsi, dei Ministri dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e della Cultura Alessandro Giuli, e con il “Pinot Grigio Doc delle Venezie” come “Official Wine” - raddoppia e lo fa sempre con la Regione Calabria che sta promuovendo la sua immagine anche grazie al vino, l’8 e il 9 agosto, a Reggio Calabria, la “Città dello Stretto” con il lungomare Falcomatà (o chilometro) più bello d’Italia.

E proprio il lungomare di Reggio Calabria si prepara ad ospitare “Vinitaly and the City - Calabria in Wine” frutto della rinnovata sinergia tra Regione Calabria e Veronafiere, raccontando nella città il meglio dell’enologia calabrese ed italiana (anche attraverso Rai Radio2, con le dirette dal “Lungomare Italo Falcomatà” nel progetto realizzato in collaborazione con Regione Calabria e Calabria Film Commission).

E come a Sibari - che ha accolto ben 30.000 visitatori (contro i 25.000 del 2025) e 110 aziende, tra vino e spirits, oltre a 12 collettive, il tutto immerso in uno scenario di grande prestigio - anche la “prima volta” nella “Città dello Stretto” sarà caratterizzata da un forte legame con la storia e con l’identità del territorio, nel cuore dell’antica Enotria. Un connubio tra cultura, archeologia, tradizioni e grandi vini che rappresenta uno degli elementi distintivi del format, capace di valorizzare luoghi simbolo della Calabria attraverso un’esperienza che unisce degustazioni, promozione delle eccellenze vitivinicole e scoperta del patrimonio culturale regionale, come hanno sottolineato il presidente Veronafiere, Federico Bricolo e l’assessore regionale all’agricoltura della Calabria, Gianluca Gallo.

L’appuntamento, rappresenta, infatti, l’assessore regionale all’agricoltura della Calabria, Gianluca Galloil naturale proseguimento di un percorso di crescita che ha visto “Vinitaly and the City” consolidarsi come uno degli eventi di riferimento dell’estate calabrese, contribuendo a promuovere l’immagine della regione sui mercati nazionali e internazionali ed a rafforzarne il posizionamento nel panorama dell’enoturismo.

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