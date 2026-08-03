In Friuli Venezia Giulia la vendemmia è “turistico-didattica”, con PromoturismoFvg

Momento fondamentale per la vita di un’azienda vitivinicola, la vendemmia, negli anni, è diventata anche un motore importante per il turismo, con migliaia di appassionati che vogliono assistere, o anche prendere parte, ad una delle pratiche agricole più antiche e “mediatiche” in assoluto. Ma con la raccolta delle uve ed i suoi tanti passaggi, che sono la concretizzazione di un anno di lavoro in vigna, che possono avere anche un importante valore didattico. Oltre che, ovviamente, conviviale. E se sono tante le cantine in Italia che si muovono in ordine sparso, su questo fronte, lavora in maniera più organizza e territoriale il Friuli-Venezia Giulia, attraverso PromoturismoFvg e la “Vendemmia turistico-didattica” in diverse cantine della regione (lungo la Strada del Vino e dei Sapori del Friuli-Venezia Giulia) che si muovono d’insieme, nei diversi territori, dal Collio ai Colli Orientali, e non solo.

Cantine come Colutta, Conte d’Attimis-Maniago, Elio Vini e Le Due Torri nella Doc Friuli Colli Orientali, Gradis’ciutta nel Collio, Tonutti e Gelindo dei Magredi nella Doc Friuli Grave, che aprono le loro vigne, che spesso sono i “giardini di casa” dei produttori, e le loro cantine, a persone di tutte le età che vogliono contribuire in prima persona alla raccolta delle uve, entrare in contatto e conoscere le tecniche dei singoli produttori che illustrano le caratteristiche della maturazione dei grappoli e le fasi della vendemmia.

“La vendemmia turistico-didattica è pensata per un pubblico ampio - spiega PromoturismoFvg - e offre proposte adatte a diversi interessi: esperti di vino, ma anche famiglie con bambini o semplici appassionati potranno vivere in prima persona il fascino della vendemmia, scegliendo il percorso più adatto. Per gli appassionati sono previsti approfondimenti tecnici sulla produzione e degustazioni guidate di etichette selezionate, mentre le famiglie potranno vivere un’attività semplice e coinvolgente, pensata anche per i più piccoli. Alcune cantine arricchiscono inoltre la giornata con momenti conviviali, offrendo la possibilità di condividere il tradizionale pranzo dei vendemmiatori oppure una cena degustazione con vini dell’azienda e specialità del territorio, per scoprire i sapori autentici di una terra da sempre vocata alla viticoltura”. Per una vendemmia che è, al tempo stesso, lavoro, festa e arricchimento culturale.

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