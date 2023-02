San Valentino, nasce la “love edition” del Prosecco: una bottiglia con i “graffiti di Giulietta"

C’è qualcosa di più romantico di una bottiglia personalizzata con i graffiti lasciati sul muro dagli innamorati di tutto il mondo in pellegrinaggio alla casa di Giulietta? Per San Valentino Signorvino, la catena di enoteche con cucina, ideata nel 2012 da Sandro Veronesi (patron di Calzedonia, Intimissimi, Tezenis e Falconeri), e Maia Wine hanno creato “Maia Love Edition”, una bottiglia di Prosecco con un’etichetta street art - su cui è anche possibile scrivere una dedica personalizzata - ispirata ai “graffiti di Giulietta”, i messaggi d’amore che coprono il muro della famosa casa di Giulietta a Verona, città natale dell’insegna Signorvino.

La bottiglia, disponibile in tutti i vendita Signorvino d’Italia, è un Prosecco Brut millesimato prodotto da Maia Wine, cantina situata nel bacino della Doc Garda: colore giallo paglierino brillante, dal’'olfatto leggermente aromatico, intenso ed elegante con note floreali e fruttate di mela renetta. “In un periodo ancora difficile, vista la situazione internazionale - dichiara Federico Veronesi, a capo di Signorvino - l’invito è quello di tornare ad apprezzare i momenti speciali che la vita sa regalare, rendendoli indelebili e pieni di significato. Ci è piaciuta molto l’idea di poter personalizzare la bottiglia con un messaggio. Non un involucro anonimo quindi, ma uno scrigno da collezionare, custodire e di cui avere cura”.

Nel 2023 la rete Signorvino ha realizzato un fatturato di 55 milioni di euro (di cui il 35% arriva dall’enoteca) e 1,8 milioni di bottiglie vendute, oltre ad aver messo in campo numerose iniziative dedicate ad appassionati e addetti a lavori, dal calendario di eventi e cene “Divertiti con Gusto” alle lezioni sul vino arricchite con il terzo livello.

La catena - presente da Verona a Firenze, da Roma a Milano, da Merano a Torino - ha inaugurato, da poco, a Bolzano, il suo punto vendita n. 29 in Italia. Ma nel 2023 il progetto si appresta a diventare internazionale, con l’inaugurazione della prima enoteca all’estero, a Parigi. “Uno spazio studiato per far conoscere il patrimonio vinicolo della grande cantina italiana” sottolinea Luca Pizzighella, general manager Signorvino.

