Sassicaia, il vino italiano più ricercato al mondo. Al n. 1 assoluto c’è Petrus, per Wine-Searcher

Cambia il mondo, cambiano gli stili di produzione e di consumo del vino, cambia il mercato. Ma le griffe più ricercate sono sempre i grandi classici, vini affermati, con una grande qualità riconosciuta, valori importanti, e marchi forti, voluti da grandi appassionati, big spender e collezionisti. Come certifica il recente aggiornamento della classifica dei “Top 100 Most Searched-For Wines & Spirits” del portale Wine-Searcher, che incrocia ogni giorno le ricerche ed i prezzi da milioni di database di enoteche e wine shop di tutto il mondo. A livello globale, le bottiglie più ricercato in assoluto sono quelle di Petrus, davanti a quelle di Chateau Mouton Rothschild, Dom Perignon e Chateau Lafite, seguite al quinto posto dalla vodka made in M2 Vodka Magic Moments Premium Grain Vodka. Poi il primo dei vini italiani, alla posizione n. 6, ovvero il Sassicaia della Tenuta San Guido, ormai stabilmente ai vertici per popolarità. A completare la top 10 mondiale altri mostri sacri di Bordeaux, come Chateau Margaux, al n. 7, Chateau Latour al n. 8, e Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Conti Grand Cru al n. 10, sopravanzato ancora da uno spirits indiano, il Signature Rare Aged Whisky, al n. 9.

Stringendo il focus sugli italiani, invece, detto del Sassicaia , secondo degli italiani è uno dei gioielli di casa Antinori, il Tignanello (n. 24 a livello mondiale), seguito dalle due perle del gruppo Frescobaldi, ovvero il Masseto (n. 40 nella classifica globale) e l’Ornellaia (n. 43), e poi, al n. 5, ancora Antinori,con il prestigioso Solaia (n. 57 tra le etichette più cercate al mondo). Posizione n. 6 italiana (e n. 83 mondiale) per il Barolo Monfortino Riserva di Giacomo Conterno, tra i vini più quotati nelle aste internazionali, davanti al Flaccianello della Pieve di Fontodi, al n. 7 (e n. 94 a livello complessivo), ed al Brunello di Montalcino di Argiano, ottavo italiano e vino che chiude al “Top 100” mondiale, anche grazie, evidentemente, alla recente conquista del titolo di vino n. 1 al mondo, con l’annata 2018, nella “Top 100” 2023 della rivista “Wine Spectator”. Ma, a chiudere il gruppo dei 10 vini italiani più ricercati, ancora, ci sono altri due must come il Barolo di Bartolo Mascarello, ed il Barbresco di Gaja.

Focus - La “Top 100 Most Searched - for Wines & Spirits”

1 - Petrus, Pomerol

2 - Chateau Mouton Rothschild, Pauillac

3 - Dom Perignon Brut, Champagne

4 - Chateau Lafite Rothschild, Pauillac

5 - M2 Vodka Magic Moments Premium Grain Vodka

6 - Tenuta San Guido Sassicaia Bolgheri, Toscana

7 - Chateau Margaux, Margaux

8 - Chateau Latour, Pauillac

9 - Signature Rare Aged Whisky

10 - Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Conti Grand Cru, Cote de Nuits

11 - Chateau Haut-Brion, Pessac-Leognan

12 - Black Dog ’Black Reserve’ Blended Scotch Whisky

13 - Morpheus X.O. Blended Premium Brandy

14 - Opus One, Napa Valley

15 - Chateau d’Yquem, Sauternes

16 - Mansion House French Brandy

17 - Chateau Lynch-Bages, Pauillac

18 - McDowell’s - MrDowell’s No. 1 Celebration Matured XXX Rum

19 - Chateau Cheval Blanc, Saint-Emilion

20 - Chateau Pontet-Canet, Pauillac

21 - Old Monk XXX Very Old Vatted 7 Year Old Rum

22 - Louis Roederer Cristal Millesime Brut, Champagne

23 - Domaine de la Romanee-Conti La Tache Grand Cru Monopole, Cote de Nuits

24 - Marchesi Antinori Tignanello Toscana Igt, Toscana

25 - McDowell’s - MrDowell’s No. 1 Reserve Whisky

26 - Antiquity Blue Premium Whisky

27 - Chateau Montrose, Saint-Estephe

28 - Chateau Leoville-Las Cases “Grand Vin de Leoville”, Saint-Julien

29 - Chateau Cos d’Estournel, Saint-Estephe

30 - Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande, Pauillac

31 - Chateau Palmer, Margaux

32 - Johnnie Walker Blue Label Blended Scotch Whisky

33 - Chateau Pichon-Longueville au Baron de Pichon-Longueville, Pauillac

34 - Penfolds Grange Bin 95

35 - Vega Sicilia Unico Gran Reserva, Ribera del Duero

36 - Chateau Ducru-Beaucaillou, Saint-Julien

37 - M2 Vodka Magic Moments Remix Green Apple Flavoured Vodka

38 - Seagram’s Blenders Pride Rare Premium Whisky

39 - Krug Vintage Brut, Champagne

40 - Masseto Toscana Igt Toscana

41 - Chateau Leoville Barton, Saint-Julien

42 - Johnnie Walker Green Label 15 Year Old Blended Malt Scotch Whisky

43 - Ornellaia Bolgheri Superiore, Toscana

44 - Chateau La Mission Haut-Brion, Pessac-Leognan

45 - Chateau Figeac, Saint-Emilion Grand Cru

46 - Chateau Leoville Poyferre, Saint-Julien

47 - Chateau Angelus, Saint-Emilion Grand Cru

48 - Salon Cuvee ’S’ Le Mesnil Blanc de Blancs Brut, Champagne

49 - Sterling Reserve ’B7’ Rare Blended Whisky

50 - Screaming Eagle Cabernet Sauvignon, Napa Valley

51 - Seagram’s Royal Stag Deluxe Whisky

52 - Chateau de Beaucastel Chateauneuf-du-Pape, Rhone

53 - Chateau Pavie, Saint-Emilion Grand Cru

54 - Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Chambertin Grand Cru, Cote de Nuits

55 - Johnnie Walker Black Label 12 Year Old Blended Scotch Whisky

56 - The Macallan 18 Year Old Sherry Oak Single Malt Scotch Whisky, Speyside - Highlands

57 - Marchesi Antinori Solaia Toscana Igt, Toscana

58 - Glenfiddich 12 Year Old Single Malt Scotch Whisky, Speyside

59 - Caymus Vineyards Cabernet Sauvignon, Napa Valley

60 - Chivas Regal 12 Year Old Blended Scotch Whisky

61 - Harlan Estate, Napa Valley

62 - Chateau Talbot, Saint-Julien

63 - Chateau Calon-Segur, Saint-Estephe

64 - Domaine de la Romanee-Conti Echezeaux Grand Cru, Cote de Nuits

65 - Luzhou Laojiao Guo Jiao - National Cellar 1573 Baijiu, China

66 - Rampur Vintage Select Casksn Single Malt Whisky

67 - Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Cote de Nuits

68 - Dominus Estate Christian Moueix, Napa Valley

69 - Chateau Smith Haut Lafitte, Pessac-Leognan

70 - Domaine de la Romanee-Conti Richebourg Grand Cru, Cote de Nuits

71 - Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs Brut, Champagne

72 - Chateau Canon, Saint-Emilion Grand Cru

73 - Chateau Troplong Mondot, Saint-Emilion Grand Cru

74 - Chateau Rayas Chateauneuf-du-Pape Reserve, Rhone

75 - Contessa XXX Rum

76 - Vieux Chateau Certan, Pomerol

77 - Chateau Gruaud-Larose, Saint-Julien

78 - W. L. Weller 12 Year Old Kentucky Straight Wheated Bourbon Whiskey

79 - Chateau Grand-Puy-Lacoste, Pauillac

80 - Chateau Rauzan-Segla, Margaux

81 - After Dark Premium Grain Whisky

82 - Old Smuggler 12 Year Old Blended Scotch Whisky

83 - Giacomo Conterno Monfortino Barolo Riserva

84 - Chateau Giscours, Margaux

85 - Courrier Napoleon French Brandy

86 - Chateau Beychevelle, Saint-Julien

87 - Chateau Pape Clement, Pessac-Leognan

88 - Chateau Lascombes, Margaux

89 - Chateau Lafleur, Pomerol

90 - Chateau Ausone, Saint-Emilion

91 - Johnnie Walker Gold Label Reserve Blended Scotch Whisky

92 - Johnnie Walker Red Label Blended Scotch Whisky

93 - Domaine Comte Georges de Vogue Musigny Grand Cru “Cuvee Vieilles Vignes”, Cote de Nuits

94 - Fontodi Flaccianello della Pieve Colli della Toscana Centrale Igt, Toscana

95 - Chateau Branaire-Ducru, Saint-Julien

96 - Joseph Phelps Vineyards Insignia, Napa Valley

97 - Domaine Jean-Louis Chave Hermitage, Rhone

98 - Le Pin, Pomerol

99 - Domaine de Chevalier, Pessac-Leognan

100 - Argiano Brunello di Montalcino,Toscana

Copyright © 2000/2024