Scarti di jeans, vinaccia, bambù e lolla di riso: insieme al sughero per i tappi sostenibili

Scarti di jeans, vinaccia, bambù e lolla di riso: sono gli “ingredienti”, mescolati insieme al sughero dalla start up Mixcycling, della collezione “Gipy monolith”, i tappi a vite che Labrenta, azienda vicentina specializzata nelle chiusure per il settore wine & spirits, lancerà nel 2022, in linea con gli obiettivi di sostenibilità definiti dal progetto “Labrenta Green Deal 2030”, che mette nero su bianco le tappe da seguire per uno sviluppo aziendale rispettoso dell’ambiente e dell’essere umano, in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

L’obiettivo, così come per i tappi “T-shape” (realizzati in Sughera, materiale brevettato da Labrenta composto da granina di sughero naturale e polimeri plastici), destinati al settore dei distillati, è quello di ridurre l’uso di colla e plastica, nell’ottica di un’economia circolare.

“Nel 2021 abbiamo sostituito il 18% dei materiali plastici utilizzati con prodotti a basso impatto realizzati da Mixcycling. Questo ci ha permesso di utilizzare 38.550 kg di plastica in meno e di abbattere le emissioni di oltre il 10%. Risultati concreti e oggettivi che abbiamo certificato tramite un accurato calcolo Lca (Life Cycle Assessment)”, commenta Gianni Tagliapietra, ad Labrenta.

