Scoprire una nicchia di piccoli produttori francesi con una filosofia: far bere bene a giusto prezzo

Scoprire una nicchia di piccoli produttori francesi uniti da una comune filosofia: far bere bene al giusto prezzo. L’occasione per farlo, è la prima edizione del “Francia Wine Festival” in Piazza Città di Lombardia a Milano (19-21 maggio), dove assaggiare un “sorso” di Francia nella mostra-mercato dedicata esclusivamente alle produzioni enologiche d’Oltralpe, organizzata da Arte del Vino in collaborazione con il distributore specializzato in vini francesi PetitVigneron.

Gli oltre 70 vini in degustazione - e con la possibilità di acquistarli - offriranno a tutti gli amanti del vino, dai degustatori più esperti ai semplici appassionati, una panoramica completa del patrimonio enologico francese perché saranno rappresentate tutte e tredici le regioni vitivinicole, dalla fredda costa atlantica della Bretagna e della Normandia, al caldo clima mediterraneo della Costa Azzurra e dell’Occitania, senza dimenticare le iconiche Borgogna, Alsazia, Champagne, Loira e Bordeaux. Si potranno degustare i classici, come Chablis, Champagne e Pinot Noir, ma anche vitigni autoctoni meno conosciuti di piccole cantine emergenti, ma comunque sempre in grado di stupire raccontando la propria storia. Un’attenzione particolare verrà dedicata ai vini bio e senza solfiti, prodotti nel rispetto della natura e delle tradizioni. E con il supporto e la collaborazione di esperti sommelier, saranno organizzate anche masterclass per approfondire la conoscenza dei vini presenti.

Per una vera e propria full immersion nella cultura enogastronomica francese, non mancherà una proposta food per rifocillarsi tra un assaggio e l’altro, e anche in questo caso le specialità francesi saranno adeguatamente rappresentate, dalle ostriche ai ben noti formaggi, con un pizzico d’italianità.

Copyright © 2000/2023