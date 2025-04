Se anche la bottiglia è questione di “brand”: ennesima sentenza in favore di Bottega

A volte anche il packaging, e nel caso del vino la bottiglia, fa parte del “brand”, come fosse una sorta di “marchio fisico”. Lo racconta, da tempo, la vicenda di Bottega, uno dei nomi del vino italiano più conosciuti nel mondo, con le sue peculiari bottiglie metallizzate e specchiate. “La Corte d’Appello Penale di Venezia, con sentenza n. 4575/24 del 19/12/2024, ha riconfermato la validità dei marchi tridimensionali e di fatto sulle bottiglie specchiate Gold, Rose Gold e White Gold di Bottega e dalla stessa utilizzati sin dal 2002 - comunica l’azienda veneta guidata da Sandro Bottega - confermando sostanzialmente quanto già stabilito dalle decisioni dell’Euipo e della Corte di Giustizia Ue riguardo ai marchi sulle bottiglie specchiate Gold e Rose Gold”, elencando poi tutta una serie di sentenze, negli anni, che le danno ragione.

“Una serie di vittorie che confermano la validità dei marchi di Bottega Spa e che garantisce a Bottega Spa e a tutti i suoi lavoratori e dipendenti di ottenere per il futuro il rispetto delle proprietà intellettuali. Adesso le battaglie si sposteranno sul piano internazionale dove ci sono anche gruppi francesi, tedeschi e spagnoli che hanno violato i marchi di Bottega Spa”, commenta l’azienda.

“Voglio ricordare che la nostra azienda - aggiunge Sandro Bottega - ha ideato le bottiglie con colori specchiati a partire dal 2002, a conferma di una carriera lunga e articolata in cui ha sempre dimostrato massima originalità ed estrema innovazione, caratteristiche imprenditoriali che, insieme a una qualità riconosciuta negli anni da oltre 500 premi nazionali ed internazionali, ci hanno portati ad essere una delle aziende più imitate in tutto il mondo nel settore dei vini e dei distillati. La validità dei marchi registrati e di fatto negli anni è stata riconosciuta in Italia e in Europa da diversi organi competenti”.

