Se i ristoranti possono contare sull’Intelligenza Artificiale per incrementare il loro business

La tecnologia è ormai un fattore imprescindibile per tutti i settori: adesso anche i ristoranti possono contare sull’aiuto dell’Intelligenza Artificiale per incrementare il proprio business, in particolare per gestire le prenotazioni, ottimizzare tutte le operazioni quotidiane e attrarre nuovi clienti, massimizzando la visibilità online e i ricavi. TheFork, la principale piattaforma (by TripAdvisor) per la prenotazione online di ristoranti e leader europeo nei gestionali per la ristorazione con TheFork Manager, introduce nel suo software funzionalità innovative, tra cui Revenue Management, strumenti anti no-show e confronto con i concorrenti.

Con un investimento multimilionario, 6 team dedicati, 40 professionisti coinvolti e oltre 60.000 ore di sviluppo, TheFork - che conta su una rete di circa 55.000 ristoranti partner in 11 Paesi, quasi 40 milioni di download dell’app e più di 20 milioni di recensioni verificate - ha rilasciato nel 2024 più di 60 nuove funzionalità di TheFork Manager. Tra le principali innovazioni ci sono il Revenue Management Hub, una nuova area di TheFork Manager che consente di monitorare i rendimenti e attivare strumenti di yield management in autonomia per massimizzare i ricavi; il confronto tra ristoranti, ovvero un’innovativa funzione di analisi comparativa che permette ai ristoranti di confrontare le proprie performance con quelle dei concorrenti, utilizzando dati esclusivi e aggiornati. Questa funzionalità offre metriche su prestazioni, classifiche e leve di marketing, aiutando i ristoratori a prendere decisioni strategiche per incrementare il proprio successo; il riepilogo delle recensioni generato dall’AI: grazie all’intelligenza artificiale, i ristoratori possono analizzare rapidamente le 50 recensioni più recenti in tutte le lingue. Questo strumento identifica punti di forza e aree di miglioramento, aiutando a ottimizzare l’esperienza cliente in modo mirato e strategico; previsione dell’occupazione: basandosi sui dati delle ultime quattro settimane, questa nuova funzionalità genera previsioni sui coperti per ogni servizio, facilitando la pianificazione e l’organizzazione del lavoro; strumenti anti no-show: grazie a un algoritmo predittivo, TheFork Manager aiuta i ristoranti a capire quanti e quali no-show potrebbe ricevere in modo da prendere immediatamente delle contromisure. Questa funzionalità si aggiunge all’indice di affidabilità dei clienti già presente su TheFork Manager e alla nuova politica anti no-show. Da ottobre 2024, infatti, TheFork sospende gli account che effettuano quattro no-show in un anno. Ad oggi in Europa, sono stati sospesi 400 account, di cui il 72% identificati come no-shower seriali, portando il livello di no-show su TheFork al miglior dato da inizio anno in Italia ovvero 2,8%; integrazione con PopCall: una funzione che identifica il cliente che chiama il ristorante, permettendo di rispondere in modo rapido ed efficiente e di gestire le prenotazioni ottimizzando tempo e risorse.

TheFork Manager è pensato e calibrato per tre diverse tipologie di ristoranti, da quelli appena aperti o di nuova gestione a quelli in espansione, fino a quelli gestiti come vere e proprie imprese, con un focus su soluzioni scalabili.

