Se l’unione fa la forza: due eccellenze made in Italy insieme per promuovere il meglio del Belpaese

Da una parte i vini della Valpolicella, tra le denominazioni più prestigiose dell’enologia italiana (dall’Amarone al Recioto, passando per Valpolicella e Valpolicella Ripasso); dall’altra il Parmigiano Reggiano, tra i simboli più amati e ricercati dell’agroalimentare del Belpaese: adesso queste due eccellenze si uniscono nel progetto “Quality Heritage of Europe” (che li vedrà affiancati per tre anni, sotto l’egida dell’Unione Europea), incentrato sulla promozione e la comunicazione rivolta ad alcuni mercati di elevato valore strategico, ovvero Italia, Francia e Germania. Le attività verranno finanziate con un importante sostegno comunitario, e grazie a questo contributo pubblico potranno essere conseguiti risultati particolarmente performanti nei Paesi destinatari.

La partnership tra il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella e il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano prenderà il via nei primi mesi del 2025: ad occuparsi delle attività di comunicazione e promozione sarà l’agenzia Zowart Creative Agency (individuata nei giorni scorsi tramite una gara del valore di 4,8 milioni di euro), che prenderà in carico le pubbliche relazioni, l’ufficio stampa, il monitoraggio dei media, la partecipazione a fiere ed eventi e la creazione di esperienze uniche.

Il progetto “Quality Heritage of Europe” punta ad aumentare la consapevolezza dei consumatori europei sulla qualità dei prodotti agroalimentari, usando come esempio Valpolicella e Parmigiano Reggiano, e di promuovere i marchi di qualità Dop e Igp europei. Le attività sono diverse in base ai Paesi: in Italia prevede eventi dedicati a vino e formaggio, attività digitali e Pr focalizzate sui marchi di qualità dell’Unione Europea; in Germani la partecipazione al ProWein, workshop e attività mirate a trasmettere l’attenzione alla sostenibilità; in Francia la partecipazione a Vinexpo, social media e deventi stampa, per posizionarsi nel mercato del lusso e del gourmet.

