Secondo mese consecutivo negativo per il Liv-ex 100 (-0,4%). Vola Poggio di Sotto

Dopo oltre un anno e mezzo di crescita costante, il secondo mese consecutivo in recessione (-0,4% a novembre) per il Liv-ex 100, ossia il punto di riferimento per il monitoraggio dei prezzi dei fine wines, che analizza l'andamento dei prezzi dei 100 vini più ricercati sul mercato secondario (tra cui il Barolo 2016 di Bartolo Mascarello, il Barolo Monvigliero 2016 Comm. G.B. Burlotto, il Barbaresco 2018 di Gaja, il Barolo Monfortino Riserva 2013 e 2014 di Giacomo Conterno, il Masseto 2016 e 2017 e l'Ornellaia 2018 di Frescobaldi, il Brunello di Montalcino 2016 di Poggio di Sotto, il Sassicaia 2016, 2017 e 2018 di Tenuta San Guido, il Solaia 2018 ed il Tignanello 2016 e 2018 di Antinori e il Soldera Case Basse 2016) è di per sé una notizia, dopo il calo dello 0,5% registrato in Ottobre 2022.

Da inizio anno, comunque, la crescita del Liv-ex 100 è sostenuta (+7,1%), e il dato è decisamente positivo anche rispetto a 12 mesi fa (+9,9%), mentre a preoccupare è il Liv-ex 50, l'indice che analizza l'andamento dei prezzi delle ultime dieci annate dei Premier Grand Cru Classé di Bordeaux (Lafite Rothschild, Margaux, Mouton Rothschild Haut Brion e Latour), che, a novembre 2022, ha lasciato sul terreno l'1,1%, e, da inizio anno, è cresciuto appena del 3,2%. Il Liv-ex 1000, che include Bordeaux 500, Bordeaux Legends 40, Burgundy 150, Champagne 50, Rhone 100, Italy 100 e Rest of the World 60, offrendo una sintesi più ampia del mercato globale dei fine wines, perde, invece, lo 0,6% a novembre, ma da inizio anno la performance è decisamente positiva: +13,6%.

Nonostante le difficoltà generali di un mercato in cui si fa sentire il recupero della sterlina sul dollaro, c'è chi si è distinto, a partire dal Brunello di Montalcino 2016 di Poggio di Sotto, le cui quotazioni sono cresciute del 15,1% nel novembre 2022, arrivando a 1,637 sterline a cassa. Quella della griffe di ColleMassari è la migliore performance del mese, davanti a quattro etichette di Borgogna, tutte della 2018, la seconda annata più scambiata sul Liv-ex dei vini di Borgogna nel 2022: Domaine Armand Rousseau Chambertin, Domaine des Lambrays - Clos des Lambrays, Domaine Trapet Chambertin e Armand Rousseau de Bèze.

