Segnali di speranza: apre in Ucraina il primo Prosecco Bar italiano. La sfida di Sandro Bottega 

Un segnale di speranza in uno scenario contrassegnato da oltre tre anni di conflitto: aprirà a fine estate 2025 il primo Prosecco Bar italiano a Odessa, in Ucraina. É la sfida dell’imprenditore Sandro Bottega, a capo della storica azienda trevigiana Bottega Spa, tra i leader in Italia per la produzione delle bollicine venete. Così, nella città recentemente presa di mira dai droni russi nella guerra che purtroppo è ancora in corso, il nuovo locale servirà cibi italiani e specialità venete. Il primo semestre, dalle ore 17 alle ore 19, Bottega offrirà il Prosecco, come segno di vicinanza alla vita e amicizia al popolo ucraino, ma la speranza è che un giorno russi e ucraini ritornino a brindare insieme. “La vita va avanti e bisogna scommettere fino all’ultimo giorno in un futuro migliore - afferma Sandro Bottega, una delle più importanti realtà del Prosecco Docg - d’altronde, se un'azienda è gestita bene e se nasce da presupposti e bisogni validi, essa, i suoi prodotti e le sue idee, sopravvivono ai propri fondatori e imprenditori”. La sfida è, dunque, quella di riportare la vita in un posto martoriato dalla guerra.

“Date le ultime notizie e sulla scorta di quanto negoziato negli ultimi mesi, il nostro importatore ucraino ha deciso di aprire un Bottega Prosecco Bar ad Odessa - spiega Sandro Bottega - in cui verrà portato il bon ton veneziano e la voglia di scongiurare la malasorte e i cattivi pensieri, all’insegna del motto “viva la vita e viva la pace”.

Sarà solo l’ultimo, in ordine di tempo, dei Prosecco Bar aperti da Bottega, concept store con l’obiettivo di valorizzare e condividere il buon vino, il cibo genuino e lo stile di vita conviviale italiani, in tutto il mondo e in diversi contesti, dagli aeroporti, ai resort e gli shopping center. La collaborazione di sommelier, chef, architetti e designer, negli ultimi anni, ha dato forma a questa idea, creando un ambiente accogliente ed elegante nei locali dei Prosecco Bar in cui gli ospiti possono gustare un calice di Prosecco o di un altro vino della selezione Bottega Spa, abbinato a “cicchetti”, tipici stuzzichini del “bacaro” veneziano, o accompagnato a piatti semplici, realizzati con gli ingredienti genuini della cucina mediterranea. I Prosecco Bar aperti da Bottega, ad oggi, si trovano già distribuiti in tutto il mondo, nelle più belle città italiane e non solo: Kuala Lumpur, Nizza, Madrid, Basilea, Abu Dhabi, Dubai, Istanbul, Praga, Budapest, Stoccolma, Londra, Birmingham, Belluno, Napoli, Roma, Bologna, Milano e Venezia.

