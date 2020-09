Servizio vincente a tavola, il tennista Jannik Sinner è il nuovo ambassador di Parmigiano Reggiano

È ancora una volta un protagonista del mondo dello sport l’ambassador del Parmigiano Reggiano. Dopo aver in passato puntato su volti noti del mondo dello sport, dal campione olimpico di sci Giuliano Razzoli all’olimpionica di scherma Elisa Di Francisca, Parmigiano Reggiano questa volta sceglie una giovane promessa del mondo del tennis, Jannik Sinner.

Talento purissimo della racchetta, l’atleta nativo di San Candido ha bruciato velocemente le tappe a suon di record: è al momento il più giovane classificato tra i primi 100 della classifica mondiale Atp, dove ha raggiunto la posizione n. 68 il 17 febbraio 2020. Detentore di tre titoli Challenger e di due Itf, è stato anche il più giovane vincitore nella storia delle NextGen Atp Finals, successo ottenuto a Milano nel 2019. Allenato da Riccardo Piatti, uno dei coach più blasonati a livello internazionale, e da Andrea Volpini, quanto sia forte Sinner è testimoniato anche dai colleghi dell’Atp che nel 2019 lo hanno decretato tennista rivelazione dell’anno. Per molti addetti ai lavori Sinner sarà presto tra i primi giocatori al mondo, il suo stile di gioco è stato accostato a quello del grande Novak Djokovic.

“Parmigiano Reggiano e Jannik Sinner - ha dichiarato il presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli - sono un binomio vincente: eccellenze italiane, sinonimo di naturalità e carattere, modelli di eccellenza del Made in Italy. Da sempre il Parmigiano Reggiano è un alleato nella dieta degli sportivi come riserva di energia ready-to-use prima, durante e dopo ogni sforzo fisico”.

Sinner, che era anche una promessa dello sci prima di scegliere definitivamente il tennis, da parte sua si è dichiarato felice di diventare il nuovo volto di uno dei formaggi più famosi al mondo. “Onorato di diventare ambassador di un brand come il Parmigiano Reggiano che è un’icona del Made in Italy. Ne sono un consumatore fedele da quando sono piccolo; credo molto in questa partnership che spero possa andare avanti nel tempo”. La notizia dell’accordo biennale arriva alla vigilia degli Internazionali di Tennis di Roma dove la giovane stella del tennis avrà le luci dei riflettori puntati. Al Foro Italico gli appassionati si attendono un grande torneo da Jannik che, con la sua solidità di colpi e un approccio mentale già da top 10, è pronto a riscattare e dimenticare la sfortunata sconfitta rimediata pochi giorni fa agli Us Open.

